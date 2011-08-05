افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نمازجمعه ساری افزود: متاسفانه قیمت حامل های انرژی خصوصا برق در فصل تابستان در مازندران بالا بوده و کشاورزان را نگران کرده است.

وی با اظهار تاسف از اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی سبب بروز سکته و بیماری برای برخی مردم استان شده است، اظهار داشت: دولت باید فکری برای رفع مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه مسئولان و نمایندگان مازندران از مشکلات دست و پاگیر موجود در استان مطلع هستند، تصریح کرد: هنوز بسیاری از مصوبات سفرهای استانی دولت اجرایی نشده و کلنگ بسیاری از طرحهای عمرانی زنگ زده شده است.

طبرسی با بیان اینکه اقتصاد پایدار مردم مازندران کشاورزی است، یادآور شد: دولت باید نسبت به احیای کشاورزی اثرگذار و پایدار برای مازندران تلاش کند.

وی با اعلام اینکه برنج با رنج توسط کشاورزان تامین می شود افزود: دولت در موقع برداشت محصول برنج باید جلوی واردات را بگیرد.

امام جمعه ساری با اشاره به وجود کنده کاریهای بسیاری در سطح معابر شهری مرکز استان اظهار داشت: شهرداری ساری باید نسبت به رفع این معضلات جدیت داشته باشد.

طبرسی با قدردانی از گزارش عملکرد یوسف نژاد نماینده مردم ساری در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ساری گفت: نمایندگان مجلس در بسیاری از اوقات به یاری نظام و دولت آمده و از حق قانونگذاری خود برای نظارت بر اداره امور کشور استفاده کردند.

وی با تاکید بر توجه بیشتر نمایندگان استان به توسعه ساری اظهار داشت: ساری باید به عنوان کلان شهر دیده شود تا مشکلات ترافیکی مرکز استان رفع شود.

خطیب جمعه ساری با اشاره به سالروز نهضت مشروعه گفت: متاسفانه سلطه گران با این بهانه رضان خان قلدری را متولد کرده که ایران را چپاول و غارت کرده و آبرو، مکنت، جایگاه و اقتدار ایران را در جهان به بازی گرفته بود.

وی به نقش شیخ فضل الله نوری در برخورد با استبداد غرب و حذف مشروطه مشروعه اشاره کرد و گفت: این شهید نستوهنقش اثرگذاری در تثبیت انقلاب و دیانت داشته است.

طبرسی در بخش نخست نماز با اشاره به فیوضات ماه مبارک رمضان از خانواده ها خواست تا با رافت اسلامی، روزه گیری را در بین جوانان خود ترویج کنند.

وی افزود: سنت روزه سری و کمک به محرومان در ماه رمضان باید احیاء شود و گرانی نباید دلیلی برای کمک نکردن به نیازمندان تلقی نشود.