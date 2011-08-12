یک ریال هزینه بدون سند در بودجه تونل توحید نداریم

مازیار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بودجه سال جاری شهرداری تهران خواسته شده بود هزینه های پروژه تونل توحید اعلام شود که به طور مکتوب به رییس شورای شهر این هزینه‌ها، قیمت قراردادها و تعدیل ها اعلام شد،گفت:این نامه برای کمیسیون برنامه و بودجه وعمران شورا نیز فرستاده شد اما در جواب این پاسخ پرسش دیگری مطرح نشد.

وی با اشاره به این که بودجه تونل توحید به طور اختصاصی توسط سازمان بازرسی کشور بررسی شد خاطرنشان کرد: اعضای شورا هرگاه که بخواهند می توانند به جزئیات بودجه و اسناد مالی تونل توحید دسترسی داشته باشند. ما یک ریال هم هزینه فاقد سند در بودجه تونل توحید نداریم.

معاون عمرانی شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که انتقاد اعضای شورا به چند برابر شدن هزینه های ساخت این پروژه در زمان اجرا است گفت: این موضوع جداگانه ای است که باید در کمیسیون های شورا به آن پرداخته شود. به جای آن که این مسائل در صحن عمومی شورا طرح شود که ایجاد شبه کند باید به طور کارشناسی این بحث دنبال شود. ما هیچ گونه مخفی کاری در پروژه های عمرانی نداریم.