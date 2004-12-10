همايش هاي پژوهشي ، نبايد سياست زده شوند

به گزارش خبرگزاري مهر حسين پارسايي ، دير شوراي تئاتر شهر در گفتگو با روابط عمومي همايش پژوهشي تئاتر مقاومت پرهيز از هر نوع شعارزدگي و تمهيدات كليشه اي تئاتردفاع مقدس را لازمه پيشرفت در اين حوزه دانست و با اشاره به اين نكته كه هر آفرينش هنري با خلاقيت فردي هنرمند به منصه ظهور مي رسد بيان داشت: براي نهادينه شدن تئاتر دفاع مقدس بايد شرايط تازه اي فراهم شود و در اين خصوص مديريت دراز مدت ، سياستگذاري اصولي و سرمايه مناسب لازم است.

وي درادامه با اشاره به اين مطلب كه سياست هاي رايج در اين حوزه بايد نقد شود، اظهارداشت : زاويه ديد هنرمندان در اين حوزه نيز بايد تغيير يابد و سياست گذاران نيز به استمرار تئاتر توجه كنند.

پارسايي با طرح اين سوال كه چرا مخاطب تئاتردفاع مقدس در شرايط فعلي حاضر به ديدن اين گونه آثار نيست؟ تصريح كرد: تا زماني كه تئاتردفاع مقدس از الگوهاي كليشه اي و تكسراي وام بگيرد و متاثر از شعارهاي به ظاهر ارزشي و بدون هر نوع زيبا شناسي باشد، نهال جوان اين حركت آسيب پذير خواهد بود.

وي ادامه داد: جوهره يك اثر نمايشي را در اعماق آن بايد جستجو كرد نه در گفت و شنودهاي شعاري ، تئاتر مقاومت مبلغ يك نوع تفكر ارزشي است نه يك تريبون ساده و سطحي ، متاسفانه تئاتر دفاع مقدس امروز اسير رفتارها ، عادت ها شده و در يك دايره مملو از مضامين تكراري و شعاري گرفتار شده است.

اين كارگردان با عنوان اين مطلب كه بايد نگاهها را تغيير داد و نقد جنگ ، نقد ارزش ها نيست و بايد به ملزومات يك اثر نمايشي هم توجه شود، ياد آور شد: تا يك اثر باور پذيرو ملموس نباشد كاري از پيش نخواهيم برد.

وي در پاسخ به اين سوال كه حضور پيشكسوتان در حيطه تئاتر دفاع مقدس كمتر است ، اظهار داشت: در اين زمينه مسائل مختلفي وجود دارد از جمله شايد دستيابي به اين مضامين سخت باشد و يا اين كه هنرمندان مي خواهند اسير سياست هاي ديروز و امروز تئاتردفاع مقدس نشوند .

وي همچنين عدم دعوت از پيشكسوتان را عامل ديگر روي نياوردن هنرمندان به اين حوزه دانست و بيان داشت: شايد اعتبارات لازم براي توليد يك نمايش با موضوع دفاع مقدس به آنها داده نمي شود و شايد اين افراد تئاتر دفاع مقدس را متعلق به گروه خاص مي دانند.

وي در مورد برگزاري همايش ها از جمله همايش پژوهشي تئاتر مقاومت خاطر نشان ساخت: برگزاري همايش ها در نهادينه شدن پژوهش در تئاتر موثر است به شرط آن كه همايش ما سياست زده نشوند . براي تحول در شيوه و ساختار تئاتر دفاع مقدس بايد شرايطي را فراهم كرد كه هنرمندان آزادنه و خلاقانه ضمن احترام به ارزش هاي 8 ساله دست به خلق آثار هنري بزنند و بايد اين گونه نمايشي را تجربه كرد.