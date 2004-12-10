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۲۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۰۰

دبير شوراي تئاتر شهر :

همايش هاي پژوهشي ، نبايد سياست زده شوند

حسين پارسايي گفت: برگزاري همايش هايي از جمله همايش پژوهشي تئاتر مقاومت در نهادينه شدن تئاتر بر مبناي پژوهش كمك زيادي مي كند به شرط اين كه اين گونه همايش ها سايت زده نشوند.

به گزارش خبرگزاري مهر حسين پارسايي ، دير شوراي تئاتر شهر در گفتگو با روابط عمومي همايش پژوهشي تئاتر مقاومت پرهيز از هر نوع شعارزدگي و تمهيدات كليشه اي تئاتردفاع مقدس را لازمه پيشرفت در اين حوزه دانست و با اشاره به اين نكته كه هر آفرينش هنري با خلاقيت فردي هنرمند به منصه ظهور مي رسد بيان داشت: براي نهادينه شدن تئاتر دفاع مقدس بايد شرايط تازه اي فراهم شود و در اين خصوص مديريت دراز مدت ، سياستگذاري اصولي و سرمايه مناسب لازم است.

وي درادامه با اشاره به اين مطلب كه سياست هاي رايج در اين حوزه بايد نقد شود، اظهارداشت : زاويه ديد هنرمندان در اين حوزه نيز بايد تغيير يابد و سياست گذاران نيز به استمرار تئاتر توجه كنند.

پارسايي با طرح اين سوال كه چرا مخاطب  تئاتردفاع مقدس در شرايط فعلي حاضر به ديدن اين گونه آثار نيست؟ تصريح كرد: تا زماني كه تئاتردفاع مقدس از الگوهاي كليشه اي و تكسراي وام بگيرد و متاثر از شعارهاي به ظاهر ارزشي و بدون هر نوع زيبا شناسي باشد، نهال جوان اين حركت آسيب پذير خواهد بود.

وي ادامه داد: جوهره يك اثر نمايشي را در اعماق آن بايد جستجو كرد نه در گفت و شنودهاي شعاري ، تئاتر مقاومت مبلغ يك نوع تفكر ارزشي است نه يك تريبون ساده و سطحي ، متاسفانه تئاتر دفاع مقدس امروز اسير رفتارها ، عادت ها شده و در يك دايره مملو از مضامين تكراري و شعاري گرفتار شده است.

اين كارگردان با عنوان اين مطلب كه بايد نگاهها را تغيير داد و نقد جنگ ، نقد ارزش ها نيست و بايد به ملزومات  يك اثر نمايشي هم توجه شود، ياد آور شد: تا يك اثر باور پذيرو ملموس نباشد كاري از پيش نخواهيم برد.

وي در پاسخ به اين سوال كه حضور پيشكسوتان در حيطه تئاتر دفاع مقدس كمتر است ، اظهار داشت: در اين زمينه مسائل مختلفي وجود دارد از جمله شايد دستيابي به اين مضامين سخت باشد و يا اين كه هنرمندان مي خواهند اسير سياست هاي ديروز و امروز  تئاتردفاع مقدس نشوند .

وي همچنين عدم دعوت از پيشكسوتان را عامل ديگر روي نياوردن هنرمندان به اين حوزه دانست و بيان داشت: شايد اعتبارات لازم براي توليد يك نمايش با موضوع دفاع مقدس به آنها داده نمي شود و شايد اين افراد تئاتر دفاع مقدس را متعلق به گروه خاص مي دانند.

وي در مورد برگزاري همايش ها از جمله همايش  پژوهشي تئاتر مقاومت خاطر نشان ساخت: برگزاري همايش ها در نهادينه شدن پژوهش در تئاتر موثر است به شرط آن كه همايش ما سياست زده نشوند . براي تحول در شيوه و ساختار تئاتر دفاع مقدس بايد شرايطي را فراهم كرد كه هنرمندان آزادنه و خلاقانه ضمن احترام به ارزش هاي 8 ساله دست به خلق آثار هنري بزنند و بايد اين گونه نمايشي را تجربه كرد.

کد مطلب 137599

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