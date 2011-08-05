مسئولان باید مانع غارت منابع انرژی کشور شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی واعظی، در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه برخی از منابع نفتی کشورمان بیش از سهم خود اضافه برداشت می کنند افزود: اجازه ندهید نفت و گازی که متعلق به ملت ایران و مملکت امیرالمومنین(ع) است اینگونه به هدر رود و غارت شود.



وی با اذعان به وجود برخی سنگ اندازیها و بیان برخی ادبیات در خارج از کشور در قبال حق ایران از میادین نفتی و گازی ادامه داد: مسئولان باید همواره در خصوص حق طبیعی و مسلم ملت ایران در برداشت از میادین نفتی و گازی تلاش کنند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در ادامه با تقدیر از عملکرد مجلس در رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری افزود: نماینده گان مجلس با تدبیر و درایت نگذاشتند کار کشور لنگ بماند و رای اعتماد به چهار وزیر را به عنوان یک تدبیر مهم و ارزشمند صورت دادند.



حجت الاسلام واعظی تعامل مجلس با دولت را در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را کمک به توسعه هر چه بیشتر کشور عنوان کرد و گفت: امیدواریم وزرایی که رای اعتماد گرفتند با تمام توان در راستای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند.



وی با انتقاد شدید از وضعیت مسکن و اجاره بهاء در کشور، از وزیر رفاه خواست به وظیفه خود در قبال آسایش و رفاه مردم عمل کنند.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه تامین رفاه یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است گفت: وزارت رفاه باید رفاه مردم را تامین کند و در حال حاضر مشکل مسکن مانع از زندگی مطلوب مردم شده است.



حجت الاسلام واعظی با ارزیابی مطلوب از آنچه به عنوان تلاش دولت برای رفاه مردم یاد کرد افزود: دولت نهم و دهم گام های خوبی در راستای رفاه آسایش مردم برداشته است ولی باز هم فضا برای ارتقای رفاه مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه ملت ایران روی دریای نفت و گاز زندگی می کند افزود: باید همه مسئولان در راستای خدمت و تامین رفاه مردم تلاش کنند.