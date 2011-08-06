450 نفر در رودسر از سوی پزشکان هلال احمر گیلان رایگان ویزیت شدند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح ویزیت رایگان در شهرستان رودسر 450 نفر از بیماران نیازمند با مراجعه به پزشکان عمومی و متخصص مستقر در پایگاههای ویزیت رایگان هلال احمرتوسط پزشکان داوطلب این جمعیت به صورت رایگان، معاینه، مشاوره و ویزیت شدند.

وی اظهارداشت: ارتقای سطح سلامت افراد و کمک به اقشار آسیب پذیر و بی بضاعت از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ادامه داد: طرح ویزیت رایگان پس از بررسی و ارزیابی مناطق محروم شهری و روستایی در دوره های متعدد در سراسر استان و همچنین در محل برگزاری نمازجمعه سراسر شهرستانها اجرا می شود.