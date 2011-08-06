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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

450 نفر در رودسر از سوی پزشکان هلال احمر گیلان رایگان ویزیت شدند

450 نفر در رودسر از سوی پزشکان هلال احمر گیلان رایگان ویزیت شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: پزشکان داوطلب این جمعیت 450 نفر از بیماران نیازمند شهرستان رودسر را به صورت رایگان معاینه و ویزیت کردند.

 جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح ویزیت رایگان در شهرستان رودسر 450 نفر از بیماران نیازمند  با مراجعه به پزشکان عمومی و متخصص مستقر در پایگاههای ویزیت رایگان هلال احمرتوسط پزشکان داوطلب این جمعیت به صورت رایگان، معاینه، مشاوره و ویزیت شدند.

وی اظهارداشت: ارتقای سطح سلامت افراد و کمک به اقشار آسیب پذیر و بی بضاعت از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ادامه داد: طرح ویزیت رایگان پس از بررسی و ارزیابی مناطق محروم شهری و روستایی در دوره های متعدد در سراسر استان و همچنین در محل برگزاری نمازجمعه سراسر شهرستانها  اجرا می شود.

کد مطلب 1376002

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