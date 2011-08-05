۱۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

نریمان خواستار شد:

مصوبات سفرهای استانی با بودجه ملی اجرایی شود

بابل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید نسبت به اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی از طریق بودجه ملی اقدام کند.

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل در مورد اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی دولت به مازندران بویژه شهرستان بابل بیان داشت: علاوه بر چالشی که فراروی مصوبات سفرهای استانی است منابع تامین اعتبار این مصوبات نیز دارای چالش جدی است.

وی افزود: مردم و نمایندگان استان توقع دارند که منابع تامین اعتبار این مصوبات منابع اختصاصی باشد و از اعتبارات مرکزی استفاده شود نه اینکه از منابع و اعتبارت استانی استفاده شود.  

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدود بودن منابع استانی گفت: دست بردن در اعتبارت استانی از اختیارات کمیته برنامه ریزی شهرستان است که این اعتبارت نیز اعتبارت محدودی است.       

وی بیان داشت: بیش از۵۰ درصد اعتبارت استانی را می گویند اعتبارت الزامات سفرهای استانی بوده که این امر سبب ایجاد نگرانی زیادی در بین مردم شده و انجام پروژه های را که قرار بوده در کمیته برنامه ریزی شهرستان اجرایی شود را با مشکل مواجه کرده است.

نریمان گفت: متاسفانه به دلیل قول هایی که در سفرهای استانی داده شد و رسانه ای شده اند، اجرایی شدن این مصوبات در اولویت قرار گرفت و مهمترین چالش فراروی مربوط به سفرهای استانی که متاسفانه خود سفرها را نیز زیر سئوال برد همین مسئله بود. 

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم انتظار داشتند وقتی دولت در سفرها مصوبه ای دارد برای آن تامین اعتبار کند و این تامین اعتبار مازاد بر تامین اعتباری باشد که در بودجه ها ی متعارف و جاری استان می آید.

وی افزود: اگر هم این سفرها و مصوبات نبود باز هم این اعتبارات برای شهرستان و یا استان اختصاص داده می شد و در واقع کار ویژه ای در این زمینه صورت نگرفته است و فقط اختیارات مدیران شهرستانی که از نزدیک دستی در آتش داشتند کوتاه شد. 

نریمان با تاکید بر اجرای هر چه سریعتر پروژه های شبکه ها ی ارتباطی مازندران بیان داشت: مهمترین پروژه های استان مازندران پروژه شبکه های ارتباطی و توسعه قطار و راه آهن است که متاسفانه اعتبارات کمی برای این پروژه ها اختصاص یافته است و حتی در مرکز استان یعنی ساری ما شبکه ارتباطی متناسب یک مرکز استان را نداریم.  

وی افزود: محور قائم شهر به بابل و یا محور فیروزکوه چهار بانده شود تا مشکلات در این بخش حل شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به مشکل تامین آب در مازندران گفت: در مورد سرانه تامین آب ما مخاذن کمتری را نسبت به سایر استانها داریم و نتوانسته ایم سهم خودمان را در مهار آبهای سطحی بگیریم که اگر خیلی خوش بینانه نگاه کنیم اگر تا پایان برنامه پنجم همه سدها را بسازیم باز هم ا زمتوسط تامین آب در کشور عقب هستیم.  

کد مطلب 1376019

