دكتر غلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : براي تعقيب كيفري ، دارنده چك فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاريخ صدور آن براي دريافت پول به بانك مراجعه كند و در صورتيكه چك قابل پرداخت نباشد دارنده فرصت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از بانك براي شكايت به دادسرا اقدام نمايد در غير اين صورت شكايت او پذيرفته نخواهد بود .

وي خاطر نشان كرد : امروزه به دليل حجم فراوان معاملات اقتصادي ، ميزان زياد مبالغ و سهولت در حمل چك به جاي پول نقد استفاده از اين سند مالي در جامعه به طور مرتب در حال افزايش است و اين در حالي است كه مردم آگاهي چنداني در اين خصوص ندارند. اما آشنايي مردم با قوانين چك باعث مي شود افراد با جرايمي كه به طور سهوي يا عمدي در استفاده از چك به وقوع مي پيوند آشنا شوند و به مجازات هايي كه در اين خصوص در نظر گرفته شده پي ببرند تا از بروز برخي جرايم جلوگيري شود .