مردم کره شمالی برای زنده ماندن به خوردن علف رو آورده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "برند گوکن" فعال بشردوستانه بین المللی در گفتگو با هفته نامه فوکوس چاپ آلمان با اشاره به وضعیت وخیم مردم کره شمالی بر لزوم ادامه کمکهای بین المللی برای مبارزه با گرسنگی در این کشور تاکید کرد.

هر چند در پی هشدارهای سازمان ملل در مورد خطر گرسنگی برای حدود 5 میلیون شهروند کره شمالی، دولت این کشور از سازمانهای امدادی بین المللی کمک خواسته اما به گفته گوکن وضعیت مردم همچنان وخیم است.

این فعال بشردوستانه بین المللی در ادامه افزود: کمبود مواد غذایی بیش از همه زنان و کودکان را در معرض خطر قرار داده است. بر این اساس نگرانی دیگر در کره شمالی کمبود دارو و امکانات بهداشتی است.

این در حالی است که گزارشهای سازمان ملل از روی آوردن مردم به خوردن علف برای زنده ماندن حکایت دارد. این کارشناس آلمانی گفت کسانی که شغلی ندارند بیشتر از سایرین در معرض گرسنگی قرار داشته و ساعات زیادی را در شبانه روز صرف یافتن مواد غذایی در معابر می کنند.

وی یکی دیگر از نشانه های کمبود شدید مواد غذایی را برداشت محصولات کشاورزی از جمله ذرت پیش از به بار نشستن آنها دانسته و خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت وخیم در این کشور شد.