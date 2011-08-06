حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در حال رایزنی برای در اولویت قراردادن تخصیص بودجه مترو هستیم گفت: متاسفانه هنوز بودجه هیچ کدام از دستگاه های دولتی پرداخت نشده است که بخواهیم پیگیر مطالبات مترو باشیم اما مذاکراتی انجام شده که مترو از اولین دستگاههایی باشد که اعتباراتش را دریافت می کند.

وی با بیان این که سال گذشته دولت 75 درصد از بودجه اختصاص یافته به مترو را پرداخت کرد گفت: سال گذشته سهم دولت 54 میلیار تومان بودکه 42 میلیارد آن پرداخت شد که امیدواریم امسال صد درصد این رقم پرداخت شود.

رئیس کمیسوین عمران شورا ادامه داد: در بودجه امسال شهرداری پیش بینی شده که در صورت تاخیر در پرداخت ها شهرداری از منابع جایگزین هزینه ها را پرداخت کند و در صورت تامین اعتبار از سوی دولت دوباره اعتبارات باز گردانده شود.

پیش از این حمزه شکیب با اشاره به افزایش هزینه های جاری در مترو مانند افزایش بهای برق گفته بود: دولت باید تعهدات خود در مورد بلیت مترو را به‌صورت ماهانه پرداخت کند و ما نیز بر انجام مصوبه به این شکل تاکید داریم.

او اضافه کرد: تبصره تعیین‌شده از سوی شورای شهر تهران برای تاخیر در پرداخت سهم دولت از بلیت مترو سال90 همچون سال گذشته قابل حذف شدن نیست اما تلاش می‌شود، سهم دولت برای مترو قطعا پرداخت شود.

