امام جمعه شهرستان اردستان گفت: امیدواریم جامعه در طول سال و به ویژه ماه مبارک رمضان همپیمان و همنشین با قرآن کریم باشد، چرا که قرآن شفای تمام دردهاست و انسان را نورانی و آسمانی میکند.
حجتالاسلام حسن دهشیری اظهار داشت: با بیان اینکه 17مرداد ماه روز خبرنگار نامگذاری شده است، تصریح کرد: به واسطه گرامیداشت شهادت شهید صارمی، 17مرداد به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه هر موضوعی ارزش پیگیری ندارد، تاکید کرد: خبرنگاران شهرستان اردستان اخباری که بازتاب اجتماعی و عمرانی بیشتری دارند را گزارش کنند.
امام جمعه اردستان با بیان اینکه خبرنگار باید از دو عنصر صداقت و امانتداری برخوردار باشد، تصریح کرد: خبرنگار هوشمند میتواند با طرح سؤال مسئولان را وادار به پاسخگویی صحیح کند.
وی خواستار دوری خبرنگاران از تهیه گزارشهای اختلافانگیز و دو به هم زن شد و اظهار داشت: خبرنگار باید کاری کند تا ضمن رعایت نزاکت و اخلاق حرفهای، مردم و مسئولان به او اعتماد کنند.
دهشیری در ادامه با بیان اینکه امروز آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیا در ردیف نخست مقروضترین کشورها قرار دارد، افزود: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خواب را بر آمریکا و اسرائیل حرام کرده است.
وی به محاکمه حسنی مبارک در مصر اشاره و اضافه کرد: حسنی مبارک 30 سال به مردم مصر و اسلام خیانت کرد و اکنون مردم مصر خواهان اعدام او هستند.
خبرنگاران از سیاستزدگی پرهیز کنند
امام جمعه گلپایگان گفت: خبرنگاران باید به دور از بیماریهای سیاسی و اخلاقی گام بردارند و در جهت روشنگری و هدایت افکار عمومی بکوشند.
حجتالاسلام محمدعلی نکونام در ادامه اظهار داشت: در سال 1945 میلادی بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن اتفاق افتاد و 160 هزار نفر در این حادثه کشته و مجروح شدند و هنوز هم پس از سالها که از وقوع این حادثه میگذرد، آثار این بمباران اتمی بر نسلهای بعدی آنها هم مشاهده میشود.
وی افزود: کشورهایی که ایران را متهم به ساخت سلاح هستهای میکنند، خود سلاح اتمی میسازند و علیه مردم بیدفاع استفاده میکنند.
نماینده ولی فقیه در گلپایگان در ادامه تاکید کرد: 17 مردادماه سالروز شهادت مظلومانه دیپلماتهای ایرانی و شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در افغانستان است که لازم است از خبرنگارانی که در هر جایی از این آب و خاک نقش سالم خبرنگاری را ایفا میکنند، تجلیل کنیم.
وی تصریح کرد: خبرنگاران باید به دور از بیماریهای سیاسی و اخلاقی گام بردارند و در جهت روشنگری و هدایت افکار عمومی بکوشند.
نکونام افزود: خبرنگاران باید به ارزشهای دینی و اسلامی توجه کنند و در راه ارکان راستین نظام جمهوری اسلامی حرکت کنند.
ماه رمضان فرصت خوبی برای دوری از مادیات است
امام جمعه شهرضا گفت: امروزه اخلاقگریزی و زیر پا گذاشتن شئونات اخلاقی بزرگترین بحران جوامع بشری به حساب میآید.
حجتالاسلام سیفالله یعقوبی افزود: یکی از برکات ماه مبارک رمضان، دوری از دنیا و لذایذ دنیوی است.
وی ادامه داد: خداوند در قرآن فرموده ای افرادی که ایمان آوردهاید، روزه بر شما نوشته شده است همانطور که بر پیشینیان شما نوشته شده بود روزه بگیرید تا نتیجهاش تقوا باشد.
خطیب جمعه شهرضا با اشاره به گسترش بیرویه مادیگرایی در جامعه امروز تصریح کرد: تفکر مادیگرایی در زندگی و رفتار مردم جاری و ساری شده است و این ماه میتواند عرصه خوبی برای دوری از مادیات باشد.
وی با اشاره به لزوم ترویج نگاه دینی در تمامی عرصههای جامعه افزود: در جامعه دینی تمامی حوزههای اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی بر اساس معیار دین فعالیت میکند و این موضوعی است که باید مد نظر تمامی افراد جامعه باشد.
یعقوبی کسب روزی حلال را عامل دینداری در دنیای امروز برشمرد و تصریح کرد: همگان باید بدانند آنچه از مال دنیا در نزد آنهاست امانتی است که خداوند در اختیار آنها قرار داده تا به وسیله آن عامل ترویج شادی، نشاط و پیشرفت در جامعه باشند.
وی با اشاره به عواقب درآمدهای نامشروع در جامعه افزود: دوری از مال حرام یکی از خصوصیات بارز شخص مؤمن است و این موضوعی مهم و حیاتی است که باید در تمامی سطوح اجتماع از بازار گرفته تا سطح ادارات و بخشهای تجاری مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه شهرضا در خطبه دوم نماز جمعه ضمن اشاره به لزوم دینداری در سنین جوانی افزود: یکی از بزرگترین مواهب خدادادی به انسان دوران جوانی است و خوشا به حال افرادی که از این دوران به بهترین شکل ممکن بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به روز خبرنگار تصریح کرد: 17 مرداد سالروز شهادت شهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در افغانستان به دست طالبان است و شایسته است در این روز بزرگ از سفیران پرتلاش حوزه خبر و اطلاعرسانی تشکر و قدردانی کنیم.
رسالت خبرنگاران ارزشمند و مقدس است
امام جمعه سمیرم گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران از دستیابی ما به انرژی هستهای واهمهای ندارند بلکه ترس آنان از جوانان با ایمان، وحدت و اجتماع مسلمانان است.
حجتالاسلام سید حبیبالله موسوی اظهار داشت: روزه روح قناعت و سادهزیستن را در انسان پرورش میدهد.
وی به فلسفه روزه اشاره کرد و افزود: در عین حال که اسلام دینی سهل و آسان است اما انجام برخی مسائل عبادی و واجبات آن بدون مشقّت و بیزحمت نیست اما تأثیرات عمیق معنوی زیادی دارند.
خطیب جمعه سمیرم در ادامه رمضان را ماه نزول قرآن و پاکسازی اندیشه و جان از وسوسههای شیطانی دانست و بیان داشت: روزه همچون سپری انسانها را در برابر وسوسههای شیطانی مصون میکند و او را به سوی خودسازی و خداشناسی هدایت میکند.
وی از این ضیافت الهی به لقاء الهی و ماه آراستگی انسان به ارزشهای متعالی یاد کرد و ادامه داد: این ماه پربرکت بهترین فرصت برای استحکام ارتباط با پروردگار عالم است.
موسوی در بخش دیگر نماز جمعه ضمن دعوت مردم به رعایت تقوای الهی به جنبههای اجتماعی روزه اشاره کرد و افزود: همانطور که فلسفه پرداخت زکات و خمس کمک به فقرا است، تأکید آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) نیز در خصوص روزه، درک فقرا و مستضعفان جامعه است.
وی همچنین به سالروز کشته شدن بیش از 160 هزار نفر از مردم ژاپن در بمباران اتمی توسط آمریکای جنایتکار در 15 مردادماه اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران از دستیابی ما به اتم و انرژی هستهای واهمهای ندارند بلکه ترس آنان از جوانان با ایمان، وحدت و اجتماع شما مسلمانان است.
خطیب جمعه سمیرم در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و همه شهدای عرصه خبر اظهار داشت: گروه متحجّر طالبان در سال 77 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به همراه تعدادی از دیپلماتهای ایرانی در شهر مزار شریف به شهادت رساندند.
وی ادامه داد: اکنون خون این شهیدان والا مقام به ویژه شهید صارمی به عنوان روز خبرنگار جاودانه ماند.
موسوی با اشاره به اهمیّت نقش اطلاعرسانی در تنویر افکار عمومی اظهار داشت: رسالت خبرنگار در جامعه، یک رسالت ارزشمند و مقدّس است.
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