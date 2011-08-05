به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد و منچستر سیتی به عنوان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی فوتبال انگلستان روز یکشنبه در ورزشگاه ومبلی لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت. من یونایتد در این دیدار حیثیتی، سه بازیکن اصلی خود به نام های "خاویر هرناندز"، "مایکل کریک" و "رافائل" را به خدمت نخواهد داشت.

بر پایه گزارش ساکرنت، هرناندز از آسیب دیدگی از ناحیه سر رنج می برد و برای این بازی آماده نیست ضمن اینکه کریک دچار آسیب دیدگی از ناحیه پاشنه پاست و رافائل هم هنوز از بند مصدومیت دیدار دوستانه با بارسلونا رهایی پیدا نکرده است.

سرآلکس فرگوسن در خصوص دیدار روز یکشنبه جام خیریه گفت: این گونه بازی ها بسادگی شما را به هیجان می آورد. من همواره به این دیدار به عنوان پیش درآمدی بر رقابت های لیگ برتر نگاه کرده ام و فرصتی برای اینکه دو، سه بازیکنمان بتوانند سطح خود را محک بزنند. امسال هم سیاست ما همچون گذشته خواهد بود.