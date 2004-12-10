رؤساي سازمان تبليغات و اعضاي كميته ارشاد و تبليغات مجلس در گفت و گو با "مهر" : آموزش مباني ديني از سنين كودكي در سازندگي فرد و جامعه بسيار مؤثر است // بازنگري در آموزش مباني ديني امري ضروري است

توجه به آموزش ديني كودكان يعني تربيت نسلي پارسا و معتقد رئيس سازمان تبليغات اسلامي خوزستان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي خوزستان با تأكيد بر ضروت آغاز تربيت ديني از سنين كودكي و نقش سازنده آن در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي ، تربيت نسلي پارسا و معتقد را از نتايج اين توجهات اعلام كرد . حجت الاسلام محمد حسين بلك اظهار داشت : آغاز اين گونه تعليمات از سنين پايين، تأثيرپذيري بيشتري داشته و به همان نسبت نيز در ذهن مخاطبان ماندگار خواهد بود . حجت الاسلام بلك با تأكيد بر اين كه در چنين شرايطي ، نقش سازنده اين آموزه ها در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي به شكلي مطلوب نمود خواهد داشت ، گفت : با توجه به دستاوردها و نتايج بسيار مثبت و ارزنده ارائه آموزش هاي ديني از سنين كودكي است ، كه تعليم و تربيت در اين راستا از رسالت هاي مهم براي خانواده ها و مسئولان آموزشي محسوب مي شود . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان خوزستان تأكيد كرد : برهمين اساس ، خانواده ها در منزل و مسئولان آموزشي نيز از همان سالهاي آغاز تعليم و تربيت ، مي بايست به امر آموزش عميق مباني ديني توجه كرده و آن را از اولويت هاي ضروري قرار دهند .رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان خوزستان با تأكيد برنتايج و دستاوردهاي ارزشمند و سازنده تربيت ديني از سنين پايين ، توجه به اين مقوله از زندگي را ضرورتي اعلام كرد كه تربيت نسلي پارسا و معتقد را در پي داشته و نتيجه آن داشتن جامعه اي سالم و بي دغدغه است .

آ موزش مباني ديني در كودكان بايد كارشناسي شده باشد

رئيس سازمان تبليغات كرمان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان با تأكيد بر دستاوردهاي مثبت آموزش مباني ديني به كودكان ، پرهيز از سختگيري و عدم بكارگيري روش هاي خسته كننده را از ضرورت هاي آموزش به اين گروه سني عنوان كرد و گفت : آموزش مباني ديني در كودكي ، مي بايست بر اساس روش هاي كارشناسي شده صورت بگيرد . حجت الاسلام مهدي عرب پور تأكيد كرد : آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است ، توجه به "عدم دلزدگي " كودكان است ، در واقع آموزش ها در دوران كودكي بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه هيچگونه دلزدگي و خستگي را از كودكان ايجاد نكند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان آغاز آموزش مباني ديني از سنين كودكي را بسيار ضروري اعلام كرد و افزود : براي اين كار مي بايست تحقيقات كارشناسي دقيقي صورت گرفته و مباني آموزشي بر اساس نتايج تحقيقات فوق و به طور دقيق مطابق با شرايط سني و روحي كودكان طراحي و اجرا شود . وي پرهيز از كارها و روش هاي سخت و همچنين اعمال سخت گيري را از ديگر ضرورت هاي آموزش مباني ديني براي كودكان اعلام و تصريح كرد : سخت گيري هاي اين سن ، جز دلزدگي و گريز از مباني ديني در كودكان ، نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت . حجت الاسلام عرب پور ضرورت دوري از روش هاي خسته كننده را نيز متذكر شده و گفت : شرايط روحي كودكان به هنگام ارائه آموزش ها و مباحث ديني و اخلاقي مي بايست به خوبي در نظر گرفته شده و با استفاده از روش هايي كه قبلا كارشناسي شده است ، در راستاي آموزش اين اصول انسان ساز ، اقدام شود .

برنامه ريزي مسئولان براي آموزش احكام دين به كودكان امري ضروري است رئيس سازمان تبليغات استان چهارمحال و بختياري

رئيس سازمان تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري با اعلام اين كه آموزش عقايد و احكام نوراني اسلام از سنين پائين به گونه اي در شكل گيري شخصيت و اعتقادات كودكان مؤثر است كه هيچ گونه هجمه و توطئه فرهنگي نمي تواند بر آنها ، تأثيرداشته باشد، گفت : برنامه ريزي مسئولان براي آموزش احكام دين به كودكان ، امري ضروري است . حجت الاسلام مرتضوي گفت : در حال حاضر نماينده ولي فقيه در دانشگاه ها حضور دارد كه حضور بسيار ارزشمندي است ، اما بي ترديد اگر اين نماينده در مقاطع پائين تر ، يعني دبيرستان و راهنمايي نيز حضور و بر فعاليت هاي تربيتي نظارت داشته باشد ، نقش سازنده تري براي آينده سازان جامعه خواهد داشت . حجت الاسلام مرتضوي با تأكيد بر اين كه لازم است تمام عقايد و احكام نوراني اسلام از سنين پائين به بچه ها منتقل شود تا در شكل گيري شخصيت و اعتقادات آنها مؤثر واقع شود گفت : نظارت و دقت نظر بر آموزش هاي اين دوره ، از اهميت به سزايي برخوردار است و بايد مورد توجه جدي مسئولان قرار گيرد ، در دوران دانشگاه ، جوانان به طور كامل شكل گرفته اند و هر چه كه بايد مي شده ، شده است و نمي توان تغيير چنداني ايجاد كرد و و تأثيرگذاري ويژه اي داشت ، اما در سنين كودكي فعاليت هاي تربيتي بسيار نقش آفرين خواهد بود .رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان چهار محال و بختياري در ادامه به هجمه هاي فرهنگي دشمنان اسلام اشاره كرد و يادآورشد : دشمنان از تمام فن آوري هاي پيچيده ، به منظور زدودن دين از افكار جامعه اسلامي استفاده مي كنند و بسيار ضروري است كه در جامعه اسلامي ايران نيز بيش از گذشته نسبت به اين قصه، يعني آموزش احكام و مباني ديني به كودكان حساس شده و اين موضوع از سوي تمام مسئولان نظام مورد توجه قرار گيرد . وي با تأكيد بر اين كه بايد ارزشهاي اسلامي را به خوبي حفظ كرد ، افزود : بايد از تمام ابزارها براي تربيت نسل آينده كشور استفاده كرده ، راه هاي نفوذي دشمنان اسلام و ايران را به خوبي سد كرد و براي عملكرد موفق در اين زمينه برنامه ريزي دقيق و اجراي كارشناسانه آن امري ضروري است .

آموزش هاي ديني كودكان بايد نشاط آور باشد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان مازندران

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران با تأكيد بر مثبت بودن شروع آموزش مباني ديني از سنين كودكي ، توجه به تربيت دو بعد جسمي و معنوي انسان ها را ضروري اعلام كرد و گفت : آموزش هاي ديني كودكان بايد نشاط آور باشد . حجت الاسلام شكريان يادآورشد : بحث تعليم و تربيت يكي از مسائل اساسي است كه هم در جوامع روايي ما و كتب آسماني بر آن تأكيد شده و هم دانشمندان تعليم و تربيت بر آن تأكيد دارند .وي با اشاره به اين كه انسان داراي دو بعد جسمي و روحي است ، بر ضرورت توجه به تربيت و پرورش هر دو بعد تأكيد كرد و گفت : همانگونه كه والدين تلاش بسياري براي بهداشت و سلامت جسم فرزندان خود دارند ، مي بايست نسبت به ديگر مسائل نيز حساس بوده و در راستاي تربيت بعد روحي هم با حساسيت و توجه ويژه برخورد كنند . وي با اشاره به اين كه آموزش در سنين پائين مي بايست نشاط آور و شاداب كننده باشد ، گفت : لازم است مسئولين با برنامه ريزي هاي دقيق و كارشناسي شده در راستاي تربيت در سنين كودكي اقدامات لازم را اجرايي كنند تا نسل خوبي براي خدمت رساني به جامعه تربيت شود .

بهترين زمان براي آموزش هاي ديني 7 سال اول زندگي است رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد ، 7 سال اول زندگي را بهترين دوران يادگيري مباحث ديني و اخلاقي اعلام و بر ضرورت شناخت نيازها و استفاده از ابزار روز دنيا براي فعاليت مثبت در اين زمينه تأكيد كرد و گفت :در همين راستا دوره اي آموزشي براي مربيان مهدهاي كودك استان يزد داريم تا آنها را بهترين روش هاي مباحث ارزشمند ديني و اخلاقي آشنا شوند .حجت الاسلام سيد محمد شريف كوهستاني اظهار داشت : شروع آموزش ديني از سنين كودكي ، امري بديهي و اجتناب ناپذيراست كه كم توجهي به آن دستاوردهاي منفي بسياري را بدنبال خواهد داشت .وي با يادآوري اين كه شخصيت انسان در دوران كودكي شكل مي گيرد ، بر ضرورت الگو سازي مناسب ديني و اخلاقي از سوي والدين و مربيان تأكيد كرد و گفت : اگر اين دوران ارزشمند از دست برود ، در دوران نوجواني و جواني نمي توان توفيقات مطلوبي در راستاي تبيين مباني ديني كسب كرد .رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد با تأكيد بر ضرورت استفاده از روش هاي درست و مطابق با نيازهاي امروز جامعه ، الگوسازي مناسب از سوي والدين و مربيان را نيز بسيار تأثيرگذار و سازنده اعلام كرد و افزود : شك نيست كه رفتار بزرگترها اعم از برخورد، رفتار ، گفتار و كردار آنها ، در ذهن و ياد كودكان هميشگي و جاودانه خواهد بود و در بسياري موارد نيز از آنها الگو گرفته ، در زندگي خود به كارخواهند گرفت ، پس بسيار شايسته است كه الگوي رفتاري و اخلاقي مناسبي براي كودكان خانواده باشيم . وي در ادامه تصريح كرد : در ارائه آموزه هاي ديني ، شناخت نيازهاي امروز جامعه در عملكرد مناسب بسيار نقش دارد ، البته پس از شناخت نيازها ، لازم است مطابق با شرايط روز از شيوه ها و ابزارهاي نو و جذاب استفاده شود چرا كه به اين ترتيب مي توان علاوه بر كارآيي مناسب ، در تبيين مباحث ديني و اخلاقي و همچنين جلب وجذب مخاطب ، به ويژه كودكان و نوجوانان موفق عمل كرد .

در آموزش مباني ديني به كودكان بايد حال و هواي سني آنها را در نظر گرفت رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با اشاره به اين كه آموزش از سنين كودكي ماندگاري هميشگي مباحث را در پي دارد ، بر ضرورت آموزش اصول و مباني ديني از سنين كودكي تأكيد كرد و گفت : آموزش در اين سنين بايد مطابق با شرايط روز جامعه و حال و هواي كودك باشد . حجت الاسلام اسماعيل قبادي گفت : بر كسي پوشيده نيست كه تعليم و تربيت و همچنين آموزش از سنين زير دبستان ، تأثيرات بسيار مثبت و تأثيرگذاري در پي خواهد داشت كه تبعات آن در تمام شئونات زندگي قابل مشاهده خواهد بود . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با اشاره به اين كه در حديث نبوي آمده است "العلم في اصغر كالنقش في الحجر، آموزش علم در كودكي همانند نقشي بر سنگ است " ، بر پايداري آموزش هاي مختلف در سنين كودكي تأكيد كرد و گفت : دانشمندان و فلاسفه جهان نيز همواره بر اين مورد تأكيد داشته و ضرورت توجه به آموزش در سنين كودكي را يادآور مي شوند . حجت الاسلام قبادي با تأكيد بر اين كه آموزش مباني ديني از سنين كودكي مي بايست با توجه به شرايط روز ، به تدريج و مطابق با شرايط و حال و هواي كودكان باشد گفت : در صورتي كه مباني و مباحث ديني با در نظر گرفتن موارد فوق از سنين پيش از دبستان آغاز شود ، دستاوردهاي مثبت آن در فرد و جامعه به خوبي متظاهر خواهد بود .

آموزش مباني ديني در مدارس نياز به بازنگري جدي دارد حجت الاسلام ميرتاج الديني

مير تاج الديني ،عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس با تأكيد بر ضرورت آموزش مباني ديني به كودكان و نوجوان به صورت غير مستقيم و تأثير گذار گفت : آموزش مباني ديني در مدارس نياز به بازنگري جدي دارد . حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني با تأكيد بر اين كه آموزش مباني ديني نياز به برنامه ريزي خاصي دارد يادآورشد : شواهد نشان مي دهد اطلاعاتي كه در دوران تحصيل براي كودكان و نوجوانان ارائه مي شود ، عميق نبوده و تأثيرگذاري چنداني نداشته است . وي با اشاره به اين كه آموزش هاي غير مستقيم مباني ديني ، تأثيرگذاري بيشتري براي كودكان و نوجوانان خواهد داشت گفت : اين مباحث را مي توان حتي در كتابهاي درسي مثل ادبيات نيز گنجاند ، به صورت كاملا غير مستقيم مباحث ديني را ارائه و نتيجه خوبي نيز گرفت.حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر ضرورت بازنگري در شيوه آموزش مسائل ديني به كودكان و نوجوانان گفت : كميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات در راستاي بازنگري و تغيير در شيوه ارائه مباحث ديني در مراكز آموشي ، به صورت مستقل عمل نخواهند كرد ، اما چنانچه طرحي در اين زمينه به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه شود ، موضوع با جديت پيگيري خواهد شد .

كميسيون فرهنگي در بازنگري آموزش مباني ديني مشاركت خواهد داشت محمد تقي رهبر

محمد تقي رهبر عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت توجه ويژه به آموزش مباني ديني براي كودكان ، اين امور را زندگي ساز اعلام كرد و گفت : به منظور بازنگري اصولي در اين زمينه، در صورت لزوم كميسيون فرهنگي مجلس همكاري خواهد داشت . وي با تأكيد بر ضرورت بازنگري در شيوه آموزش و همچنين ارتقاء سطح آموزش مباني ديني به كودكان گفت : تاكنون در كميته ارشاد وتبليغات كميسيون فرهنگي مجلس در اين خصوص بحثي مطرح نشده است ، البته از ابتداي فعاليت مجلس هفتم ، با تمام نهادهاي فرهنگي تعامل داريم و پيشنهاداتي را به منظور بهتر شدن اقدامات آنها ارائه مي كنيم .عضو كميته ارشاد و تبليغات كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : در مورد تربيت ديني كودكان نيزكميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات به تنهايي اقدام نمي كند ، اما چنانچه بحثي مطرح شود ، با تعامل آموزش و پرورش و همچنين كميته آموزش وتحقيقات مجلس ، فعاليت خواهيم كرد . رهبر در ادامه با تأكيد بر اين كه در حال حاضر آموزش ديني نه كارشناسانه و نه كافي است ، تصريح كرد : سطح معلومات ديني دانش آموزان كشور حتي در مقاطعي چون راهنمايي مناسب نيست . رهبر در ادامه، با اشاره اين كه بسياري از خانواده ها اصرار دارند از سنين كودكي زبان انگليسي را به كودكان خود بياموزند ، كم توجهي والدين به آموزش اصول و مباني ديني را يادآورشد و افزود : يادگيري اصول و فروع دين براي داشتن زندگي ارزشمند و سازنده بسيار ضروري است كه متأسفانه مورد غفلت واقع مي شود . رهبر با تصريح بر اين كه مربيان مراكز آموزشي مي بايست در زمينه ارائه اصول و مباني ديني به دانش آموزان، دوره هاي آموزشي خاصي را بگذرانند ، گفت : لازم است مربيان و معلمان با شيوه بيان صحيح و تأثير گذار مباني ديني به كودكان آشنا بوده و مطالب را به گونه اي مطرح كنند كه كودكان با ميل و رغبت موارد را فراگيرد ، به اين ترتيب نتيجه آموزش هاي فوق در اعمال و رفتار آنها به خوبي مشهود خواهد بود . وي همچنين بهره گيري از كتابهايي كه با ديدي كارشناسانه تدوين شده اند را ضروري اعلام كرد و افزود : كتابهايي كه به منظور آموزش مباني ديني ، براي كودكان تهيه مي شوند مي بايست به گونه اي تدوين شوند كه در جلب و جذب كودكان مؤثر بوده و تأثيرگذاري لازم را نيز در آنها داشته باشد .