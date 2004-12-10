كار اصلي روحانيت در مسندهاي اجرايي نيست// ما شيطنت را سياست نمي دانيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سيد احمد خاتمي در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران افزود: ما شيطنت ها را سياست نمي دانيم.
وي با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي رواج تفكر لائيك در كشور، خاطرنشان كرد: جريان لائيك در كشور به دنبال آن است كه دوباره بساط زمان طاغوت را به شكل ديگر پياده كند، چون ما معتقديم يا حكومت ديني است يا اگر نبود، هر حكومت ديگري، طاغوتي است.
خاتمي با تاكيد بر اينكه جريانهاي ضدانقلاب خارج از كشور اعم از منافقين، سلطنت طلب ها و ديگر گروهك ها يكصدا از جريان سكولار و جدايي دين از سياست دم زده و برخي از هواداران داخلي آنها فهميده و نافهميده گفته هاي آنان را تكرار مي كنند، اظهار داشت: بيچارهاي به تازگي گفته اسلام دين سكولار است. مگر اين فرد مي فهمد كه چه مي گويد و چند كتاب فقهي تا كنون خوانده است.
مدرس حوزه علميه قم با اشاره به سالگرد تاسيس راديو معارف ابراز اميدواري كرد كه تلويزيون معارف نيز تشكيل شود و افزود: اگر صدا و سيما را به يك شهر تشبيه كنيم بايد بگوييم كه مسجد اين شهر، راديو معارف است كه حوزه علميهاي به گستره كل كشور تشكيل داده است.وي همچنين با اشاره به تاثير شخصيت حضرت امام صادق(ع) در اعتلاي مذهب تشيع، خاطرنشان كرد: هر يك از امامان معصوم (ع) حركت عظيم و گسترده فرهنگي را شكل دادند كه بايد ويژگي تشكيل دهندگان اين حركت را شناخت.
خاتمي با اشاره به اينكه امام صادق (ع) بسيج دين پژوهي را ايجاد كرد و توانست اسلام را تبيين كرده و گسترش دهد، گفت: دين پژوهي يعني به دنبال آموختن تمام دين بودن.
عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به لزوم توجه به بسيج دين پژوهي، تاكيد كرد: موظفيم مرزهاي دين را حفظ كنيم و بدين منظور بايد عالمان دين شناس در خط مقدم اين امر باشند.
وي تاكيد كرد: اين بسيج به ما ميآموزد كه هر ميداني رزمنده اي مي طلبد و هركسي توان حضور در عرصهي دفاع از دين را ندارد.
خاتمي خطاب به جوانان كشور اظهار داشت: جوانان عزيز، اگر ميخواهيد پژوهنده دين باشيد به سراغ متخصصان آن برويد، نزد هر مدعي علمي نبايد زانو زد.
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