كار اصلي روحانيت در مسندهاي اجرايي نيست// ما شيطنت را سياست نمي دانيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سيد احمد خاتمي در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران افزود: ما شيطنت ها را سياست نمي‌ دانيم.



وي با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي رواج تفكر لائيك در كشور، خاطرنشان كرد: جريان لائيك در كشور به دنبال آن است كه دوباره بساط زمان طاغوت را به شكل ديگر پياده كند، چون ما معتقديم يا حكومت ديني است يا اگر نبود، هر حكومت ديگري، طاغوتي است.

خاتمي با تاكيد بر اينكه جريانهاي ضدانقلاب خارج از كشور اعم از منافقين، سلطنت طلب ها و ديگر گروهك ها يكصدا از جريان سكولار و جدايي دين از سياست دم زده و برخي از هواداران داخلي آنها فهميده و نافهميده گفته هاي آنان را تكرار مي كنند، اظهار داشت: بيچاره‌اي به تازگي گفته اسلام دين سكولار است. مگر اين فرد مي فهمد كه چه مي گويد و چند كتاب فقهي تا كنون خوانده است.



