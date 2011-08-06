مشکلات کهنه مردم شهر جدید صدرا/ شهری که از یاد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، شهر جدید صدرا در حدود 15 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار گرفته و کمی بیشتر از 17سال از تاسیس آن می گذرد.

شهر جدید صدرا مانند دیگر همتایان خود در جوار شهرهای بزرگ ساخته شد تا جمعیت را از شهرهای بزرگ به سمت خود جلب کند. صدرا با ظرفیت 150 هزار نفر در آستانه نخست و 200 تا 250 هزار نفر در آستانه دوم و با عملکرد غالب سبز، فرهنگی، علمی و تحقیقاتی مکانیابی شد که در سال 72 مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت و در همان روزها نیز عملیات ساخت و تاسیس این شهر آغاز شد.

از زمان تاسیس آن تاکنون نزدیک به 18 سال می گذرد اما به غیر از چند سال اول که تلاشهایی برای جذب جمعیت برای سکونت در این شهر انجام گرفت مابقی سالها ساکنان آن با مشکلاتشان تنها گذاشته شدند و هر روز نیز بر مشکلات آنها افزوده می شود.

مشکلات زیرساختی و خدماتی به شدت مردم این شهر را آزار می دهدو بر آنان به گونه ای گرد زمان پاشیده شده که دیگر کسی از آنها یادی نمی کند.

مشکلاتی موجود در آبرسانی این شهر هر ساله در فصول گرم سال مردم را دچار رنجهای زیادی می کند و فرسودگی لوله های آب این شهر که ناشی از استفاده از تجهیزات کم کیفیت بوده باعث قطعی آب ناخواسته در سطح شهر در اوقات مختلف روزمی شود.

هنوز به جز اتوبوسها و آژانسها ناوگان تاکسیرانی فعالیت چندانی در شهر ندارد و مردم ناخواسته باید یا از اتوبوس استفاده کنند که با توجه به بعد مسافت تا شیراز برای آنها از نظر زمانی کاری غیر ممکن است یا از تاکسی تلفنی باید استفاده کنند کهآن هم در طول ماه برای ساکنان شهر مقرون به صرفه نیست.

عدم وجود فضای سبز مناسب، اماکن تفریحی مختلف نیز همچنان در طول این سالها بر قدرت خود باقی مانده و تلاشی برای اصلاح این روند به طور ملموس دیده نشده است.

پیش از این امور مربوط به شهر توسط شرکت عمران شهر صدرا اداره میشد تا اینکه ادارات مختلف آب و برق و... در این شهر کار خود را آغاز کرده و اخیرا نیز شهرداری صدرا امور شهری را به دست گرفت.

در حوزه شهرداری نیز آنچه به وظایف این مجموعه مربوط می شود نیز برای مردم همچنان جای سئوال دارد که چرا اموری مانند ساماندهی به معابر، فضای سبز و... هنوز به وضعیت بهتری نرسیده است.

یکی از شهروندان صدرا در خصوص مشکلات این شهر به خبرنگار مهر گفت: شبها از صدای سگلهای ولگرد آرامش نداریم، آب در بسیاری از مواقع قطع است و به غیر از اتوبوس وسیله دیگری برای تردد به شیراز یافت نمی شود.

وی بیان کرد: مشکل مربوط به آب طی فصل تابستان نمود بیشتری دارد و مردم را با سرگردانی مواجه کرده است.

مدیریت شهری در همه جوانب اعمال شود

این شهروند بیان کرد: شهرداری در مواقع بازدید از ساختمانهای نوساز و صدور پایان کار نگاه تیزبینانه و ریزبینانه ای له نجوه اجرا و ساخت ساختمان دارد واز کوچکترین تخلفاتی در ساخت و سازهای مردمی که از سرناچاری به این شهر آمده و برای خانه دار شدن سختی های فراوانی کشیده اند نمی گذرد و جرائم قابل توجهی یا اعمال قانونهای قاطعی دارد و بهتر است با همین نگاه تیزبینانه نیز به مردم خدمات در خور شان آنهاارائه بدهد.

وی بیان کرد: مدیریت شهری فقط در اعمال قانون برای شهروندان نیست بلکه به رسیدگی به مشکلات آنها در بخشهای مختلف نیز مربوط می شود.

این شهروند عنوان کرد: شورای شهر نیز باید بیشتر از این برای بهبود وضعیت شهر شرایط تلاش کند.

حمید علی پور دیگر شهروند صدرا نیز بیان کرد: آبرسانی در شهر صدرا با توجه به تجهیزات فرسوده ای که دارد با مشکلاتی مواجه است.

وی بیان کرد: در حوزه مدیریت شهری مشکلات متعددی وجود دارد که هنوز شاهد رفع آنها به طور ملموس نیستیم.

این شهروند بیان کرد: این شهر با شرایطی که دارد هیچ جاذبه ای برای مردم جهت نقل مکان به صدرا ندارد و البته گویا مشکلات این شهر نیز برای مسئولان امر چندانی اهمیتی ندارد.

وی گفت: سهم صدرا در بخش حمل و نقل بسیار ناچیز است و آنطور که مشخص است شهر صدرا نیز در فازهای بعدی متروس شیرازاست که تا سالیان سال نیز به این شهر نمی رسد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون قطعی مکرر آب در شهر صدرا گفت: در شبها نسبت به آبگیری مخازن شهر صدرا اقدام می شود و اگر در زمانهای دیگر باشد این مسئله را پیگیری خواهیم کرد تا علت اصلی قطعی آب مشخص شود.

حسام خسروی در پاسخ به این سئوال که "باید از ابتدای تاسیس این شهر برای تامین آب جمعیتی که برای آن تخمین زده میشد اقدام صورت می گرفت"،بیان کرد: البته در آن زمان افقی داشتند که خط دوم درودزن که به سمت شیراز می آید ورودی آن در صدرا باشد و این خط نیز چون هنوز نیامده مسائل شهر را زیاد کرده است.

وی ادامه داد: در این مدت که آب صدرا تحویل شده سعی کرده ایم که وضعیت آن را سامان دهیم.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات انجام شده توسط آب منطقه ای برای بهبود وضعیت آب صدرا اظهار داشت:در این راستا یک مخزن در دوکوهک در نظر گرفته شده و پیش بینی شده که یک لاین آن رااز غرب وارد صدرا کنیم و دومین مسیر از سه راه گلستان به طرف شرق صدرا است که امیدواریم بتوانیم این آبرسانی را برای سال آینده پوشش دهیم البته تا زمانی که خط آبرسانی از درودزن اجرایی شد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شیراز ادامه داد: در این دو سالی که آب شهر صدرا تحویل شده بخشی از درآمدهای شهر شیراز را نیز در این منطقه هزینه کرده ایم زیرا مسئولان امر معتقد هستند که اگر مشکل آب شهر صدرا سروسامان یابد بخشی از مشکلات شیراز نیز برطرف خواهد شد.

خسروی با اشاره به وضعیت فرسودگی تاسیسات نیز تصریح کرد: در این خصوص نیز در حال اصلاح شبکه هستیم و البته حوادث زیادی که در مبحث آب دیده می شود مربوط به عدم بهره برداری خوب نیست بلکه به عدم فنی اجرا شدن و نامناسب بودن جنسهای به کار رفته برای پروژه ها در منطقه صدرا مربوط می شود.

شرایطی که صدرا هم اکنون دارد به گونه ای است که گویا صدرا با تمام مشکلاتش از یاد مسئولان رفته اما مشکلات ساکنان آنها به گونه ای است که باید برای رفع مشکلات اقدامات مناسبی و جدی صورت گیرد.