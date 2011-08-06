اشیاء پرنده در آسمان کرمان/ بررسی حادثه سقوط اشیاء نورانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته اهالی بخش سیرچ در نزدیکی شهر کرمان از مشاهده اشیاء نورانی که در ارتفاعات این منطقه سقوط کرده اند خبر دادند.

این درحالی است که هفته گذشته نیز اهالی دو روستای سیاه کوه و ده سالار در ارتفاعات شهرستان بافت در غرب استان کرمان نیز از سقوط چند شی نورانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور این شهرستان خبر داده بودند.

به گفته مردم محلی سقوط این اشیاء با صدای مهیب نیز همراه بوده است اما علیرغم بررسیهای صورت گرفته به دلیل صعب العبور بودن منطقه اثری از این اشیاء ناشناخته در بافت پیدا نشده است.

اما شب گذشته خبری جشن روز خبرنگار در کرمان را تحت تاثیر قرار داد و آن سقوط شی پرنده نورانی در ارتفاعات سیرچ بود و گفته می شود هلال احمر در همان دقایق ابتدایی گروههای تحقیق به منطقه اعزام کرده است اما هیچ اثری تا نیمه های شب از این اشیاء یافت نشد و گروه های بررسی کار خود را به دلیل تاریکی هوا متوقف کردند.

سقوط هواپیما در سیرچ گزارش نشده است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر هر گونه دریافت گزارش موثق در خصوص سقوط هواپیما در ارتفاعات سیرچ را تکذیب کرد و گفت: اشیاء نورانی در آسمان کرمان بنا به مشاهدات تائید نشده مردم محلی سیرچ بوده است و هنوز هیچ مقام رسمی این مسئله را تائید نکرده است.

جواد کمالی ادامه داد: تا این لحظه هیچ یک از مسئولان رسمی استان کرمان این مورد را تائید نکرده اند.

وی گفت: بحث اشیاء نورانی هفته گذشته نیز در بافت شایع شد که هیچ مدرکی در این خصوص نیز مشاهده نشد.

وی افزود: تا این لحظه با تمام مسئولین مرتبط مانند نیروی هوایی، هوانیروز، نیروی انتظامی ، سپاه و هلال احمر تماس داشته ام هیچ کس این موضوع را تایید نکرده است .

منابع رسمی هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده اند

وی افزود: تا زمانی که منبع رسمی در کشور اعلام نکرده هیچ چیز قابل قبول نیست .

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان ادامه داد: تا این لحظه هیچ یکی از مسئولین مرتبط با این مسئله در استان و کشور رسما چنین موضوعی را تایید نکردند.

با این وجود گفته می شود با روشن شدن هوا گروههای جستجوی هلال احمر بار دیگر به منطقه اسیرچ اعزام می شود و امکان بررسی هوایی توسط اکیپ هوایی هلال احمر نیز وجود دارد.

صبح امروز نیز گروهی از مردم محلی برای جستجو به محل اعزام شده اند که در محل حادثه اثر برخورد و سیاهی زمین را مشاهده کرده اند به احتمال فراوان این اشیاء شهاب سنگهایی هستند که با زمین برخورد کرده اند.

حضور رئیس جمعیت هلال احمر در منطقه/ مردم محلی آتش ناشی از این اشیاء را دیده اند

رئیس جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز در گفتگو با مهر ضمن تائید خبر مشاهده اشیاء نورانی گفت: بلافاصله بعد از دریافت این گزارشها از منابع موثق اقدام به اعزام اکیپها شناسایی به منطقه کردیم که شخصا نیز در منطقه حضور یافتم.

بررسی ها ادامه دارد/ نشانه های برخورد دیده می شود

کاووس محمودی ادامه داد: به دلیل تاریکی مطلق شب گذشته عملیات متوقف شد اما از صبح امروز بار دیگر بررسیها آغاز شد و نشانه هایی زا برخورد جسمی به زمین مشاهده شده است.

وی در خصوص بقایایی این جسم گفت: هیچ اثری در این خصوص پیدا نشده است و به نظر می رسد چند شهاب سنگ به زمین برخورد کرده است.

محمودی ادامه داد: افراد محلی چند شی نورانی را در آسمان مشاهده کرده اند که پس از برخورد با زمین آتش گرفته اند.



