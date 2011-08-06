تیم جوانان ایران مغلوب آمریکا شد/ امروز مصاف با تیم جوانان روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای والیبال جوانان ایران و آمریکا در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جهان بامداد امروز شنبه در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد که طی آن شاگردان یوتسا ستکوویچ با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شدند.
والیبالیستهای جوان کشورمان در حالی متحمل این شکست شدند که گیم نخست بازی را با پیروزی خود تمام کردند اما در سایر گیمها نتیجه را به حریف خود واگذار کردند. نتیجه دیدار تیم های والیبال ایران و آمریکا به شرح زیر است:
* ایران یک - آمریکا 3
(25 بر 22)، (20 بر 25)، (15 بر 25) و (17 بر 25)
تیم والیبال جوانان ایران که در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی جهان کانادا و بلژیک را شکست داده و مغلوب صربستان شده بود، امروز دومین دیدار خود در چارچوب این مسابقات را برابر روسیه برگزار میکند. این دیدار ساعت 17:30 به وقت ایران برگزار میشود.
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان تا 19 مردادماه در برزیل پیگیری میشود. تیم ایران در دوره گذشته این رقابتها با چهار پله سقوط در رده هفتم جهان قرار گرفت.
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