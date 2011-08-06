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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۷

والیبال قهرمانی جوانان جهان/

تیم جوانان ایران مغلوب آمریکا شد/ امروز مصاف با تیم جوانان روسیه

تیم جوانان ایران مغلوب آمریکا شد/ امروز مصاف با تیم جوانان روسیه

تیم والیبال جوانان ایران نخستین دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان را به آمریکا واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های والیبال جوانان ایران و آمریکا در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های قهرمانی جهان بامداد امروز شنبه در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد که طی آن شاگردان یوتسا ست‎کوویچ با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شدند.

والیبالیست‎های جوان کشورمان در حالی متحمل این شکست شدند که گیم نخست بازی را با پیروزی خود تمام کردند اما در سایر گیم‌ها نتیجه را به حریف خود واگذار کردند. نتیجه دیدار تیم های والیبال ایران و آمریکا به شرح زیر است:

* ایران یک - آمریکا 3
(25 بر 22)، (20 بر 25)، (15 بر 25) و (17 بر 25)

تیم والیبال جوانان ایران که در مرحله مقدماتی رقابت‎های قهرمانی جهان کانادا و بلژیک را شکست داده و مغلوب صربستان شده بود، امروز دومین دیدار خود در چارچوب این مسابقات را برابر روسیه برگزار می‎کند. این دیدار ساعت 17:30 به وقت ایران برگزار می‌شود.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان تا 19 مردادماه در برزیل پیگیری می‎شود. تیم ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها با چهار پله سقوط در رده هفتم جهان قرار گرفت.

کد مطلب 1376121

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