اعمال مدیریت واحد؛ کلاف سردرگم بازارچه های مرزی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان دارای 227 کیلومتر مرز مشترک با شمال عراق است و به همین دلیل از سالیان بسیار دور گذشته تاکنون مبادلات مرزی بین کشورمان و شمال عراق از طریق مرزهای استان کردستان وجود داشته و با گذشت زمان و علیرغم مسائل و مشکلات به وجود آمده بین طرفین مبادلات مرزی با شدت کم و زیاد همچنان ادامه داشته است.

در سه دهه گذشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به مبادلات مرزی با شمال عراق همواره مورد توجه بوده و حتی در زمان هشت سال دفاع مقدس و علیرغم اینکه کردستان نیز از مناطق عملیاتی به شمار می رفت ولی همچنان مردم از طرق گوناگون اقدام به مبادله کالا می کردند و این مبادلات نیز با پایان جنگ تحمیلی وارد روند رو به رشدی شد.

با تصویب هیئت دولت در سال 85 بازارچه مرزی باشماق در شهرستان مریوان به مرز رسمی ارتقاء پیدا کرد و در سال 86 رسما باشماق به عنوان یکی از مرزهای رسمی کشور مورد استفاده تجار و بازرگانان قرار گرفت و ایجاد این امکان جدید فرصتهای لازم را برای توسعه و افزایش صادرات کالا و در ادامه ترانزیت فراهم کرد.

افزایش صادرات در کردستان با رسمی شدن مرز باشماق

افزایش چند برابری صادرات کالا از مرزهای استان کردستان طی سالهای 86 تا 89 ثابت کرد که می توان در قالب یک برنامه ریزی مدون زمینه های لازم برای ایجاد فرصت های جدید شغلی و همچنین توسعه و پیشرفت کردستان با بهره گرفتن از این امکان بسیار مهم و حیاتی را فراهم کرد.

هر چند که در طول چهار سال اخیر یکی از مسائلی که همواره مطرح و در دستور کار قرار می گرفت عدم وجود زیرساختهای مناسب برای صادرات کالا بود ولی با توجه به وجود این نارسایی ها و به دلیل بازار بکر شمال عراق و تمایل مردم این منطقه به استفاده از کالاهای ایرانی روند روبه رشد صادرات و ترانزیت کالا همچنان ادامه داشت.

از همان بدو رسمی شدن مرز باشماق اعمال مدیریت واحد و یکپارچه از جمله مسائلی بود که در تمام جلسات مرتبط مطرح می شد و هر بار مسئولان وعده اجرایی کردن آن را اعلام می کردند ولی امروز این معضل به یکی از چالش های اصلی در بازارچه های مرزی استان کردستان تبدیل شده است و علیرغم اقدامات و پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استانی تاکنون خبری از اعمال مدیریت واحد در بازارچه های مرزی کردستان در میان نیست.

اعمال مدیریت واحد در مرز باشماق باعث تسهیل مبادلات مرزی می شود

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر و با توجه به نیازهای موجود چندین سازمان و دستگاه دولتی در مرز رسمی باشماق و سایر بازارچه های مرزی استان کردستان مستقر شده اند و هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهند که گاهی اوقات نحوه عملکرد آنها باعث بروز مشکلات و ناهماهنگی می شود.

پیمان اسراری افزود: وجود نماینده تمام سازمان ها و دستگاه های دولتی در مرز رسمی باشماق و سایر بازارچه های مرزی استان یک امر لازم و ضروری است ولی باید که یک فرد در نهایت تصمیم گیر باشد تا از بروز مشکلات و ناهماهنگی های مختلف در راستای تسهیل کار تجار و بازرگانان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به لزوم اعمال مدیریت واحد و یکپارچه در مرزهای استان کردستان یادآور شد: انتظار می رود که با توجه به نظر مساعد و پیگیری های استاندار کردستان این مهم هرچه سریعتر و در کمترین زمان ممکن اجرایی شود تا از بروز ناهماهنگی بیشتری در این بخش جلوگیری شود.

یکی از تجار و بازرگانان فعال در مرز رسمی باشماق مریوان نیز در خصوص مشکلات نبود مدیریت واحد در مرزهای استان به خبرنگار مهر گفت: شما برای کوچکترین کاری که در مرز داشته باشید باید به چندین نفر که هر کدام نماینده یک سازمان و دستگاه دولتی هستند مراجعه کنید و در نهایت نیز مشکل شما رفع نمی شود زیرا هر کسی شما را به فرد دیگری معرفی می کند و وجود یک نفر تصمیم گیرنده نهایی برای هماهنک کردن تمام دستگاه ها و ادارات دولتی در مرز باشماق مریوان یک نیاز لازم و ضروری است.

مصوبه دولت در سفر به کردستان؛ واگذاری مدیریت مرزهای کردستان به استاندار

در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان نیز موضوع اعمال مدیریت واحد یکپارچه در مرزهای استان مطرح و در این راستا تمام اختیارات و وظایف هیئت دولت به استاندار کردستان واگذار شد تا وی برای اعمال مدیریت واحد در مرزهای این استان تصمیم گیری کند که پیگیری های خبرنگار مهر حاکی است تا این لحظه مصوبه هیئت دولت به استان ابلاغ نشده است.

استاندار کردستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مصوبات مهم سفر سوم دولت به کردستان واگذاری مسئولیت های بازارچه های مرزی به استانداری کردستان بود که انتظار می رود با توجه به پیگیری های صورت گرفته در کوتاهترین زمان ممکن این مصوبه ابلاغ و زمینه های اجرایی کردن آن فراهم شود.

علیرضا شهبازی اظهار امیدواری کرد که مصوبه هیئت دولت در خصوص واگذاری مدیریت مرز باشماق و بازارچه های مرزی به استاندار کردستان در کوتاهترین زمان ممکن ابلاغ و با اجرایی کردن آن بخش زیادی از مشکلات و نارسایی های فعلی در این بخش ساماندهی و مدیریت شود.

هرچند که بعد از گذشت بیش از پنج سال از رسمی شدن مرز باشماق مریوان تاکنون در خصوص اعمال مدیریت واحد در این بخش اقدامی صورت نگرفته است ولی با توجه به تصویب رسمی شدن مرز سیرانبند در بانه انتظار می رود که مسئولان با نگاه به تجربه باشماق در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اعمال مدیریت واحد در مرزهای استان کردستان در راستای کمک به توسعه صادرات و مبادلات مرزی اقدامات لازم را انجام دهند زیرا ادامه روند فعلی استان را متضرر خواهد کرد و ادامه آن باعث می شود که بازار بکر شمال عراق به تسخیر کشورهای رقیب از جمله ترکیه درآید.