ستاره هتلهای همدان رو به خاموشی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسائل و مشکلات این حوزه همیشه دغدغه اصلی صنف هتلداران بوده اما از آنجایی که گردشگری در همدان نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند، حل شدن مشکلات هتلداران هم بعید به نظر می‌رسد .

این در حالی است که هر روز تصویب قوانین جدید و تغییراتی که در وضع اقتصادی کشور به وجود می‌آید، مزید بر علت شده و بر مشکلات این صنعت قدیمی می‌افزاید .

کما اینکه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با اینکه می‌توانست راه حل مناسبی برای حل تورم در ایران و رونق بخشیدن به صنعت داخلی شود، صنعت هتلداری را درگیر مشکلات تازه‌ای کرد .

هتل در اقامت گردشگران همدان جایی ندارد

بسیاری از هتلداران و کارشناسان گردشگری معتقدند که بالا رفتن هزینه حاملهای انرژی از یک سو و گرانی هزینه اقامت در هتل‌ها سبب عدم رغبت گردشگران برای اقامت در هتل شده است که در نتیجه آن گویی هتل در اقامت گردشگر جایی ندارد.

کارشناسان گردشگری و اقامتی در تحلیل معضلات فراروی گردشگری از معضلات و مشکلات اقامتی به عنوان مشکل لاینحل این صنعت نام می‌برند، به ویژه آنکه اکنون از بخش دولتی و مهمانسرای ادارات به عنوان رقیب اصلی بخش خصوصی و عامل اصلی شکوفا نشدن هتلداری در ایران نام برده می‌شود .

این در حالیست که گزارش‌های ارائه شده از سوی WTO گویای آن است که سال 2004 میلادی بهترین دوران برای گردشگری بین‌المللی طی ‌20 سال گذشته بوده و حل این مسئله از سوی دست اندرکاران گردشگری ایران نادیده گرفته شده است .

بر این اساس یکی از ارکان اصلی در بخش گردشگری، هتلداری است که پایین بودن درآمد سرانه در کشور باعث مراجعه کمتر مردم به هتل‌ها شده که در این راستا دولت باید به منظور افزایش تعداد گردشگران و مسافران اقامت کننده در هتلها حمایتهای لازم را از بخش هتلداری به عمل آورد تا به توسعه این بخش کمک کند .

بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های هتلداران از معضلات این بخش است

در همین خصوص نماینده جامعه هتلداران استان همدان با بیان اینکه بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های هتلداران از معضلات این بخش است، افزود: کمبود مسافر و نداشتن سرمایه از مشکلات هتلداری در این استان همدان بوده و بی‌توجهی مسئولان و کمبود مسافر باعث شده که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این استان مایوس شوند .

حمید رضا لطفیان از دیگر معضلات بخش هتلداری را ناهماهنگ بودن دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط بوجود آمده در همدان هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست که در ساخت هتلها و مراکز اقامتی استان سرمایه‌گذاری کند .

لطفیان اظهار داشت: استان همدان توانایی پذیرش مهمان را دارد اما فعالیت مهمانسراهای دولتی و اجازه برپا کردن چادر در پارک‌ها و فعالیت سوئیت‌ها و مراکز اقامتی غیرمجاز مشکلاتی را به وجود آورده است .

وی تاکید کرد: استان همدان در زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی در بخش هتلداری آمادگی دارد تا تعداد اتاقها را افزایش دهد ولی در این مورد نیازمند حمایتهای اجرایی و دولتی است .

لطفیان معتقد است دولت با ارائه یارانه می‌تواند از وضعیت رکودی هتلها جلوگیری کند .

نماینده جامعه هتلداران استان همدان گفت: چنانچه دولت یارانه‌هایی را برای هتلداری در رابطه با مالیات و هزینه‌های جاری آنها در نظر بگیرد، می‌توان از وضعیت رکودی که بوجود آمده جلوگیری کرد .

‌نبود مشتری بزرگترین مشکل هتل‌های همدان است

وی همچنین با بیان اینکه ‌نبود مشتری در طول سال، بزرگترین مشکل هتل‌های این استان است، گفت: سرمایه‌گذار، تنها زمانی که از بازده‌ اقتصادی سرمایه خود اطمینان حاصل کند، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند .

وی در خصوص افزایش نرخ هتل در همدان نیز اظهار داشت: موضوع افزایش نرخ هتل‌ها هر سال در دی‌ماه بررسی و تا پیش از پایان سال همزمان با آغاز سال میلادی اجرایی می‌شود ولی سال گذشته با توجه به طرح هدفمندی یارانه‌ها و شرایطی که برای هتل‌ها و مسافران ایجاد شد، کشش افزایش نرخ برای هتل‌ها وجود نداشت .

لطفیان گفت: به همین دلیل و براساس توافق، سال گذشته افزایش نرخ برای این صنعت اجرایی نشد در حالی که از دی‌ماه سال گذشته فاکتور‌ها، دستمزد‌ کارگران و قبوض آب، برق و گاز افزایش یافت .

نماینده جامعه هتلداران استان همدان با بیان اینکه هتل‌ها و تأسیسات اقامتی پذیرایی، تابع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند، گفت: این واحدها انتظار دارند سازمان مدافع حقوق قانونی آن‌ها باشد .

لطفیان در توضیح اینکه آیا افزایش نرخ در استان همدان و کشور قانونی است، با اشاره به اینکه در سال جاری بر اساس تقاضای جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از طرف تشکل‌های استان‌ها، 25 درصد به نرخ‌های سال گذشته اضافه شد، اظهار داشت: پس از این رویداد یکی از مدیران سازمان میراث فرهنگی و سرپرست دفتر امور مراکز خدمات گردشگری کشور نامه‌ای را در خصوص افزایش نرخ‌ها به مدیرکل دفتر حقوقی و املاک ارسال کرد که در پی آن معاون گردشگری سازمان این افزایش نرخ را غیرقانونی و کان لم یکن اعلام کرد .

لطفیان با بیان اینکه افزایش نرخ به تأیید نمایندگان سازمان و تشکل می‌رسد و کاهش آن به صورت یک سویه غیرقابل قبول و غیرقانونی بوده و موجب نابسامانی است، اظهار داشت: بر این اساس باید خسارات مالی ناشی از قراردادهایی که با توجه به موافقت اولیه منعقد و تخفیفاتی که براساس دستورالعمل الحاقی لحاظ شده‌، محاسبه و به طرف زیان دیده پرداخت شود.

هتل‌های همدان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند

نایب رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه با وجود قرار داشتن استان همدان در زمره استان‌های گردشگرپذیر کشور، صنعت هتلداری آن به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری برای ادامه حیات خود با چالش‌های فراوانی مواجه است، گفت: در حال حاضر هتل‌های همدان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند .

وی ایجاد واحدهای اقامتی موقت و کمپینگ‌ها را در کاهش اقامت مسافران در هتل‌ها مؤثر دانست و افزود: این امر باعث شده که شاهد کاهش اشغال اتاق‌های هتل‌ها باشیم به گونه‌ای که در شهر همدان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش 30 تا 40 درصدی اقامت مسافران در هتل‌ها را داشته‌ایم .

وی نبود رقابت سالم میان بخش دولتی و بخش خصوصی در ارائه خدمات به گردشگران را از جمله مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری دانست و گفت: وقتی نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت به بخش گردشگری وارد می‌شوند و خود به گردشگران سرویس می‌دهند، بخش خصوصی که در‌ صنعت هتلداری سرمایه‌گذاری کرده است دیگر رغبتی به رقابت و سرمایه‌گذاری بیشتر ندارد .

وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و با گذشت 30 سال و اندی از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی، با تمام وجود سعی بر آن داشتیم که گردشگری و هتلداری را بر اساس مصوبات قانونی، صنعتی اعلام کرده و اثبات کنیم که هتلداری کالاهای تولیدی دارد و تنها کارخانه‌ای است که خدمات پس از فروش خود را در محل کارخانه به گردشگران ارائه می‌دهد، اظهار داشت: قانون مالیات ارزش افزوده باید به درستی اجرا شود و تخفیفات قائل شده در این قانون شامل مصرف کنندگان هتل‌ها نیز باشد .

آنچه مسلم است اینکه متاسفانه طی سال‌های اخیر بی توجهی به صنعت گردشگری در ایران نه تنها این صنعت را زمین گیر و از کارافتاده کرده که صنایع وابسته به آن را نیز به مرز ورشکستگی کشانده است .

صنعت هتلداری یکی از همین صنایع وابسته است و در حال حاضر بسیاری از هتلداران از شرایط موجود شکایت دارند و حتی برخی از آنها معتقدند که اگر این وضع ادامه پیدا کند، تغییر شغل می‌دهند.

در واقع می‌توان گفت که صنعت هتلداری ایران به کما رفته و اگر مسئولان کاری برای رونق دوباره این صنعت انجام ندهند، مرگ در بی خبری سرنوشت بدی است که گریبان آن را می‌گیرد.