به گزارش خبرنگار مهر، "یوتسا ست‌کوویچ" سرمربی تیم والیبال جوانان ایران پس از شکست برابر آمریکا در نشست خبری این بازی گفت: حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد چون تیم من کاملا بد بازی کرد.

وی تصریح کرد: آمریکا تیم خوبی داشت و خوب هم بازی کرد اما بازیکنان من با نوع بازی خود به پیروزی این تیم کمک کردند.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران تاکید کرد که این یکی از بدترین دیدارهای تیم ایران طی دیدارهای اخیر بوده است.

"جان هاکس"، سرمربی تیم والیبال جوانان آمریکا نیز با ابراز رضایت از عملکرد شاگردان خود در دیدار برابر آمریکا گفت: خیلی خوشحالم چون از عملکرد بازیکنان کامللا راضی هستم.

وی تصریح کرد: ما در این مرحله از رقابت‎های قهرمانی جهان سه بازی سخت داریم که یکی از آنها را با موفقیت پیش سر گذاشتیم. بازیکنانم با استفاده از مهارت‌های دفاعی از گیم دوم به بعد نمایش خوبی را ارائه کردند.

کاپیتان‌‎های دو تیم والیبال جوانان ایران و آمریکا نیز در نشست خبری پس از پایان بازی طی صحبت‏هایی کوتاه نظرات خود در مورد این دیدار اعلام کردند. فرهاد سال افزون، کاپیتان تیم ایران گفت: ما در گیم اول خوب بازی کردیم اما بعد از آن بازی‎مان متوقف شد. واقعا نمی‎دانم چه اتفاقی افتاد.

"تایلور کراب"، کاپیتان تیم آمریکا نیز اظهارداشت: در گیم اول برای دریافت سرویس‎های شناور مشکل داشتیم اما از گیم دوم به بعد خیلی بهتر شدیم و به همین دلیل نتیجه را به سود خود رقم زدیم. البته ایران بازیکنان بلند قدی دارد و در دفاع کاملا منظم عمل می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های والیبال جوانان ایران و آمریکا در چارچوب روز نخست مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان بامداد امروز شنبه در ریودوژانیرو برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شد.