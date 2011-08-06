چراغ برگزاری جشنواره ها در همدان رو به خاموشی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش، آنگونه که مسئولان امر اعلام کردند، کمبود منابع مالی دلیل برگزار نشدن جشنواره فیلم کودک و نوجوان در همدان اعلام شد.

اما این پایان ماجرا نبود زیرا اندکی پس از آن عنوان شد که جشنواره حکمت سینوی نیز امسال در همدان برگزار نخواهد شد.

تامین نشدن اعتبارات مالی، جشنواره حکمت سینوی را معلق کرد

جالب اینجاست که علت این امر نیز تأمین نشدن بودجه عنوان شده و مدیر روابط عمومی بنیاد بوعلی در گفتگویی با روزنامه ایران چنین بیان کرد که مقدمات برگزاری این جشنواره در پنج رشته ابن سیناپژوهی، پزشکی، فلسفی، حکمتانه و مفاخر ایران زمین آماده شده بود اما به دلیل تامین نشدن اعتبارات امسال برگزار نخواهد شد.

توکل دارائی افزود: به دلیل برگزار نشدن جشنواره حکمت سینوی در همدان، آئین بزرگداشتی در این روز با همکاری فرهنگسرای ابن سینا در تهران برگزار خواهد شد و در این آئیــن علاوه بر سخنـــرانی اندیشمندان درباره بوعلی سینا میزگردی با عنوان عشق از منظر فلاسفه با تاکید بـر رسالت العشق بوعلی برگزار خواهد شد.

جشنواره دو سالانه حکمت سینوی جشنواره ای بین المللی در زمینه حکمت و فلسفه است و اهدای جایزه بین المللی بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، ایده استاندار سابق همدان بهروز مرادی بوده که هنگام برگزاری همایش حکیم هزاره ها در سال 86 مطرح شد.

در نخستین دوره برگزاری جشنواره، 17 کشور جهان حضور یافتند

نخستین دوره این جشنواره در آبان ماه سال 88 با حضور 38 دانشمند از 17 کشور جهان برگزار شد و بازخورد جهانی قابل توجهی داشت.

دومین دوره این جشنواره نیز قرار بود در سال جاری برگزار شود اما با حمایت نشدن از سوی مسئولان ارشد استان، برگزاری این جشنواره شاید به سال دیگر موکول شود زیرا اگر آن زمان نیز حمایتی از برگزاری جشنواره صورت نگیرد تکلیف آن نامشخص خواهد بود.

اکنون سخن بر سر این است اگر عنوان شد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک هیچ گونه منفعتی برای استان ندارد و مسئولان از پذیرفتن برگزاری مجدد آن امتناع ورزیدند، جشنواره حکمت سینوی که دیگر مختص خود همدان است و معرف اندیشه های شیخ الرئیس.

آیا رواست که همدان با نام بوعلی سینا شناخته شود و مسئولان استان همدان از برگزاری جشنواره ای که می تواند این شهر را به جهانیان معرفی کند، هیچ گونه حمایتی نکنند؟

یا اینکه همدان مأمن و آرامگاه حکیم هزاره ها باشد و همایش بزرگداشت این شیخ عالی قدر در پایتخت برگزار شود؟

حمایت نشدن جشنواره ها در همدان سخن دیروز و امروز نیست

حمایت نشدن جشنواره ها در همدان سخن دیروز و امروز نیست، سال گذشته هنگامی که صحبت از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان بود، مسئولان استان به بهانه حجم بالای برنامه ها از پذیرفتن جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودکان سر باز زدند و حذف این جشنواره را زمینه ای برای ارتقاء کیفیت جشنواره بین المللی تئاتر کودک عنوان کردند.

خرداد ماه 89 نیز در بهبوبه ماندن یا رفتن بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک همدان، مسئولان اداره ارشاد استان همدان، جشنواره فیلم دفاع مقدس را جایگزینی برای این جشنواره می دانستند اما این جشنواره نیز اندکی بعد به استان دیگری انتقال یافت.

اکنون باید دید ایراد کار کجاست و چرا علت برگزار نشدن جشنواره های مختلف در همدان، همچان در هاله ای از ابهام قرار دارد؟

آیا به راستی استان همدان تا این اندازه در بحران مالی به سر می برد که حتی مسئولان استان نمی توانند هر دوسال یکبار یک جشنواره را برگزار کنند؟

اگر به واقع چنین باشد، باید تصمیم اساسی برای وضعیت فرهنگ استان اتخاذ شود.