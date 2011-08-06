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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۲

در گفتگوی سران مشخص شد؛

تلاش آلمان، آمریکا و فرانسه برای فشار بیشتر بر سوریه

تلاش آلمان، آمریکا و فرانسه برای فشار بیشتر بر سوریه

رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان در گفتگویی ضمن محکومیت آنچه خشونتهای سوریه خواندند بر فشار بیشتر بر دمشق تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه با نیکلا سارکوزی و آنگلا مرکل، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان درباره آخرین تحولات و ناآرامی های سوریه تلفنی گفتگو کرد و سه رهبر در این گفتگو از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت سوریه نیز قدردانی کردند.

رهبران سه کشور همچنین بر سر طرح تدابیر تنبیهی جدیدی علیه حکومت سوریه نیز توافق کرده و خشونت در این کشور را محکوم کردند.

همچنین در همین ارتباط شورای امنیت سازمان ملل اخیراً با صدور "بیانیه ای غیر الزام آور" خواستار پایان دادن به خشونت ها در سوریه شده است.

برزیل، آفریقای جنوبی، چین و روسیه از مخالفین صدور "قطعنامه" علیه سوریه هستند و بر این باورند که چنین اقدامی می تواند به دخالت نظامی در این کشور منجر شود.

کد مطلب 1376147

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