به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال بحرین در مرحله سوم رقابتهای انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با تیمهای ایران، قطر و اندونزی همگروه است و در اولین دیدار با قطر بازی خواهد کرد.
"پیتر جان تیلور" مربی انگلیسی بحرین فهرست 31 نفره خود را برای اردوی امارات اعلام کرده است که شامل؛ "محمد سالمین" کاپیتان، "فوزی عایش" و "جیسی جان" می شود.
تیم ملی فوتبال بحرین از روز چهارشنبه و پس از چند روز تعطیلی در آغاز ماه رمضان تمرینات خود در منامه را آغاز کرده است. بحرینیها در دو دوره اخیر انتخابی جام جهانی تا پلیآف بالا رفتند اما در آخرین دقایق به جام جهانی نرسیدند.
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