تاثیر مجوز ساخت مسکونی بر قیمت زمین/ فهرستی از قیمت زمین در تهران

به گزارش خبرنگار مهر پس از افزایش 82 درصدی قیمت مسکن در سال 1386، قیمت زمین در شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران با افزایش زیادی مواجه شد و این موضوع خرید و فروش زمین را هم در حومه تهران و نقاط خوش آب وهوای اطراف پایتخت رونق بخشید به طوریکه قیمتها در اطراف تهران به طور متوسط دو برابر شدند.

این قیمتها گرچه در سالهای اخیر ثابت ماندند اما کاهش هم پیدا نکردند و با همان نرخهای سابق خرید و فروش می شوند، البته امکان دارد با اجرای طرح تفصیلی شهر تهران در سال جاری و اجرای برخی از مفاد آن که ساخت و ساز را در تهران و حومه محدود می کند، قیمت زمین با تغییراتی مواجه شود.

درحال حاضر زمین در تهران با قیمتهای بالایی خرید و فروش می شود که داشتن مجوز ساخت مسکونی هم تاثیر زیادی بر قیمت این زمینها دارد به طوریکه زمینی با مجوز ساخت در چندین طبقه قیمتی به مراتب بالاتر از زمینی بدون مجوز دارد.

از سویی زمینهایی که مجوز ساخت ندارند و با کاربری های متفاوتی هم ثبت شده اند با قیمت نسبتا پایین تری به فروش می رسند؛ بنابراین کاربری یک زمین هم نقش زیادی بر قیمت یک ملک دارد.

مورد موثر دیگر بر قیمت زمین، مجوز تجاری یا مسکونی بودن آن است که البته رابطه مستقیمی با موقعیت آن دارد، در این شرایط که زمین در موقعیت مناسب مکانی قرار دارد با قیمت های بسیار بالایی به فروش می رسد.

البته زمینهایی با متراژ های بیش از یک هزار متر که در گذشته باغ بودند برای ساخت برجهای مسکونی فروخته می‌شوند که سود زیادی را نصیب سازندگان این برجها می کند. درواقع زمین در تهران حکم طلا را دارد و هر مالکی که زمین مناسبی دارد پول زیادی هم به دست می آورد.

آخرین قیمت برخی از زمینها در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر زمین 350 متری با جواز ساخت در محدوده اشرفی اصفهانی هر مترمربع 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد و 225 متری در نظام آباد وحیدیه با پایان کار، 135 متر تجاری و 90 متر اداری با قیمت 800 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

زمینی 400 متری در لواسان کوچک با 450 متر جواز متری یک میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد و زمینی یک هزار متری با بر 20 متر با جواز 8 طبقه درمهر شهر کرج کوی مهر هم 600 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

زمین 300متری در مرزداران با بر 10، جنوبی بدون جواز ساخت با قیمت متری 2 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد، همچنین زمین در محدوده جلال آل احمد با جواز ساخت 3 طبقه مسکونی هم هر متر مربع 3 میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است.