تاکید آیات مهدوی کنی و یزدی بر وحدت اصولگرایان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به دعوت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه سیزدهم مردادماه 90 تشکیل شد.

در این جلسه حضرت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی با بیان مبانی اسلامی و انقلابی وحدت اصولگرایان و دستاوردهای مثبت وحدت نیروهای مومن و انقلابی در طول تاریخ انقلاب اسلامی و لزوم عبرت آموزی از تفرقه در نهضتهایی مانند مشروطیت از تشکیل این جلسه اظهار خرسندی کردند.



همچنین حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی بر ضرورت تلاش برای شرکت همه اصولگرایان تاکید و اظهار امیدواری نمودند که اصولگرایان با وحدت هر چه کاملتر زمینه را برای مشارکت گسترده ملت شریف ایران در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی فراهم سازند.