مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: طبق خواسته سازمان لیگ قرارداد قلعه نویی را اصلاح کرده، ایراد کوچکی در آن بود که آن را نیز برطرف کردیم و سپس قرارداده اصلاح شده را به سازمان لیگ فرستادیم.

وی افزود: ‌به سازمان لیگ تعهد دادیم که موارد ذکر شده در قرارداد اصلاح شده را رعایت کرده‌ایم و ما به دنبال احترام گذاشتن به قوانین و ضوابط سازمان لیگ هستیم.

جعفری در خصوص باور این موضوع که آیا در عمل قرارداد قلعه‌نویی برابر با قانون سقف قرارداد است اظهار داشت: قلعه نویی مربی بزرگی است و در لیست مربیان شاغل در لیگ برتر بهترین کارنامه و نتایج را دارد و زحمات زیادی را برای فوتبال ما کشیده است. مطمئن باشید قرارداد قلعه‌نویی مطابق با قانون سقف قرارداد است، ضمن اینکه سقف 70 میلیون پاداش را نیز برای وی در نظر گرفته‌ایم و راضی کردن قلعه نویی نیز در آینده به سیاست‌های آینده هیئت مدیره بستگی دارد.

وی در خصوص این موضوع که آیا این موضوع دور زدن قانون سازمان لیگ نیست، گفت: ما برای قوانین و ضوابط سازمان لیگ احترام زیادی قائل هستیم و به هیچوجه به دنبال دور زدن قانون سقف قراردادها نیستیم. اعضای هیئت مدیره از مقامات استانی و همچنین افراد مهم اقتصادی استان هستند. سیاست‌های آینده ایشان در چگونگی راضی کردن قلعه نویی به خودشان مربوط بوده و به اعتبارات مالی ما مربوط نیست.

وی افزود: مطمئن باشید اگر در آینده هیئت مدیره هرگونه اقدام مالی را جهت جبران زحمات و راضی کردن قلعه نویی انجام دهد، خارج از اعتبارات و بودجه باشگاه خواهد بود، ما به دنبال مثبت کردن تراز مالی خود هستیم و گذشت زمان این موضوع را به همه و از جمله سازمان لیگ ثابت خواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی همچنین افزود: مشکل قلعه نویی در حال حاضر حل شده و سازمان لیگ برای دیدار تراکتور مقابل ذوب آهن کارت او را صادر کرده است و او این بار با کارت مربیگری بر روی نیمکت می‌نشیند.