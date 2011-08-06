تبیین خدمات صورت گرفته دولت نقطه امید برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی صبح شنبه در جمع فرمانداران استان خراسان شمالی اظهار داشت: مدیران استانی، فرمانداران و مسئولان اجرائی از طرق مختلف اعم از حضور در رسانه ملی، شرکت در محافل و مجالس، برگزاری نشستهای رسانه ای و تولید سایر اقلام تبلیغی، خدمات را برای مردم تشریح کنند.
این مسئول در خصوص فعالیت ستاد بزرگداشت هفته دولت تصریح کرد: چهار محور "تجلیل و تکریم، اطلاع رسانی از عملکردها، افتتاح پروژه ها و سایر فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی" به عنوان سرلوحه فعالیت این ستاد باشد.
وی خواستار مشارکت دستگاههای بخش خصوصی در برنامه ها شد و افزود: با حضور در میان مردم به شبهات، ابهامات و شایعاتی که ممکن است از سوی برخی بیان شود پاسخ دهند و با بیان عملکردها، خدمات دولت را شفاف سازی کنند.
وی برگزاری انتخابات را نیز مورد توجه قرار داد و ضمن یادآوری نقش فرمانداران و پشتیبانی و تمهیدات لازم، زمینه های مشارکت حداکثری مردم را برنامه ریزی و فراهم کنند.
وی خشکسالی و خود مصرفی را از علل عمده این کاهش تولید گندم در استان ذکر و خواست تا این امر باید آسیب شناسی شود.
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