تبیین خدمات صورت گرفته دولت نقطه امید برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی صبح شنبه در جمع فرمانداران استان خراسان شمالی اظهار داشت: مدیران استانی، فرمانداران و مسئولان اجرائی از طرق مختلف اعم از حضور در رسانه ملی، شرکت در محافل و مجالس، برگزاری نشستهای رسانه ای و تولید سایر اقلام تبلیغی، خدمات را برای مردم تشریح کنند.

این مسئول در خصوص فعالیت ستاد بزرگداشت هفته دولت تصریح کرد: چهار محور "تجلیل و تکریم، اطلاع رسانی از عملکردها، افتتاح پروژه ها و سایر فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی" به عنوان سرلوحه فعالیت این ستاد باشد.

وی خواستار مشارکت دستگاههای بخش خصوصی در برنامه ها شد و افزود: با حضور در میان مردم به شبهات، ابهامات و شایعاتی که ممکن است از سوی برخی بیان شود پاسخ دهند و با بیان عملکردها، خدمات دولت را شفاف سازی کنند.

وی برگزاری انتخابات را نیز مورد توجه قرار داد و ضمن یادآوری نقش فرمانداران و پشتیبانی و تمهیدات لازم، زمینه های مشارکت حداکثری مردم را برنامه ریزی و فراهم کنند.

در ادامه جلسه معاون برنامه ریزی نیز ضمن بیان اینکه تاکنون 60 درصد از بودجه این استان ابلاغ شده است و بزودی تخصیص آن نیز ابلاغ می شود.



حسین قلی زاده اظهار داشت: بودجه نفت نیز به استان تخصیص و ابلاغ شده است و عمل به موقع دولت را در ابلاغ بودجه، نشان از پختگی، تلاش و دلسوزی دولت خواند.



وی کاهش خرید گندم به میزان 61 درصد در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: تاکنون 70 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.



وی خشکسالی و خود مصرفی را از علل عمده این کاهش تولید گندم در استان ذکر و خواست تا این امر باید آسیب شناسی شود.



قلی زاده افزود: در سالهای گذشته اعتبارات خوبی به شهرکهای صنعتی تخصیص یافت اما جای برخی صنایع تولیدی در شهرستانها خالی است و فرمانداران باید در این خصوص اقدام کنند و در جذب سرمایه گذار فعال باشند و برنامه ریزی کنند.

وی همچنین از افزایش بیش از 30 درصدی صادرات استان و مستقل شدن استان در ترانزیت بین المللی خبر داد.