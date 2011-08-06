جلسه دادگاه متهمان قتل مرحوم داداشی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با قتل قهرمان قوی ترین مردان ایران و شوک ناگهانی که جامعه ورزش البرز و کشور را در سوگ از دست دادن یک قهرمان داغدار کرد، دستگاه قضایی چندی پیش از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده قتل مرحوم داداشی خبر داده بود و از این رو با پیگیریهای جدی دستگاه قضا روز جاری اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده قتل مرحوم داداشی تشکیل شد.

شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز با صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای سه متهم قتل روح‌الله داداشی پرونده آنها را به صورت فوق العاده بررسی می کند.

پیش از برگزاری جلسه دادگاه و پس از پایان تحقیقات قضایی از سوی بازپرس شعبه 21 دادسرای جنایی کرج از سه جوانی که روح‌الله داداشی را در خیابان پونه در 45 متری گلشهر با چاقو به قتل رسانده بودند، بازپرس رضایی دستور بازسازی صحنه قتل را صادر کرد و تیم ویژه ماموران پلیس آگاهی استان تهران و البرز، مستندات لازم را تهیه و به قاضی پرونده ارائه کردند.

با پایان یافتن تحقیقات، پرونده متهمان به نام‌های علیرضا (ضارب اصلی)‌ ناصر و علیرضا با صدور قرار مجرمیت ساعتی پیش در دادگاه حاضر شده و روند رسیدگی به مجازات آنها آغاز شد.

این دادگاه تا این لحظه به صورت غیر علنی است.