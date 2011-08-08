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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۵۶

محمد محمدی:

بازیکن داماش اشتباه نمی کرد برابر استقلال بازنده نبودیم

بازیکن داماش اشتباه نمی کرد برابر استقلال بازنده نبودیم

دروازه بان تیم فوتبال داماش گیلان اشتباهات فردی را عامل شکست این تیم برابر استقلال تهران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر استقلال در هفته دوم لیگ برتر که دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد ضمن بیان این مطلب افزود: ابتدا باید از هواداران استقلال تشکر کنم که به بنده محبت کردند. آنها نشان دادند که فوتبال را می فهمند و می دانند چه کسانی برای استقلال زحمت کشیدند.

وی ادامه داد: داماش برابر استقلال عملکرد خوبی داشت و اگر بازیکنمان دچار اشتباه فردی نمی شد قطعا بازنده بازی نبودیم. با این حال فکر می کنم برابر استقلال آن هم در ورزشگاه آزادی عملکرد خوبی داشتیم.

کد مطلب 1376253

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