ایوب آقاخانی درباره عملکرد بخش امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من اساسا به عملکرد بخش بینالملل مرکز هنرهای نمایشی در شرایط فعلی هیچ اعتقادی ندارم و معتقدم یک واحد کاملا سوری با حداقل عملکرد منطقی بوده و هست.
وی تصریح کرد: برای افراد کند ذهنی مثل من که خیلی سر از امور دیپلماتیک در نمیآورند نتیجه بیرونی این عملکرد خیلی مهمتر از این چیزهایی است که به گفته دوستان عزیز در زیرساختها انجام شده و من به این نتیجه رسیدهام که نتیجه بیرونی کاملا صفر یا نزدیک به آن است.
این نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر معتقد است این روند صفر بودن و صفر ماندن شاید در سالهای اخیر بیشتر در معرض دید بوده است. آقاخانی افزود: اعتباری که در گذشته از نظر بینالمللی برای تئاتر کشور فراهم شد تا اندازهای قانع کننده بود که تصاویر موجود فعلی هیچ شباهتی به آن فضا ندارد.
کارگردان نمایشهای "کسوف" و "مرثیهای برای یک سبک وزن" تأکید کرد: همانطور که گفتم قضاوت من مطلقا در این مورد که خیلی صاحب تخصص و نظر نیستم کاملا سوری و بیرونی است و قطعا از نظر بیرونی صحت عرایض من قابل تحقیق است.
بخش بینالملل هنرهای نمایشی/
آقاخانی: بخش بینالملل مرکز هنرهای نمایشی یک واحد تزیینی است
سرپرست گروه تئاتر "پوشه" معتقد است عملکرد بخش امور بینالملل ادارهکل هنرهای نمایشی در شرایط فعلی نامناسب بوده و در حال حاضر این بخش تبدیل به یک واحد سوری با حداقل عملکرد منطقی در اداره کل هنرهای نمایشی شده است.
ایوب آقاخانی درباره عملکرد بخش امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من اساسا به عملکرد بخش بینالملل مرکز هنرهای نمایشی در شرایط فعلی هیچ اعتقادی ندارم و معتقدم یک واحد کاملا سوری با حداقل عملکرد منطقی بوده و هست.
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