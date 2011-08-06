احداث مرکز فناوری رشد گناباد نیازمند 10 میلیون تومان اعتبار است

علیرضا جاوید عربشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز رشد فناوری علاوه بر حمایتهای مشاوره ای برخی دیگر از وظایف نظیر اسکان شرکتها و توسعه فضا برای دفاتر شرکت مالی تحت حمایت را نیز برعهده دارد.

وی با بیان اینکه با واگذاری زمین از سوی وزارت نیرو در منطقه بیلند مرکز رشد فناوری گناباد احداث می شود، تصریح کرد: بهسازی و تعمیر سوله های این مکان جهت کارهای آزمایشگاهی و کارگاهها و شرکتها از برنامه هایی است که صورت خواهد گرفت که توسعه و آبادانی این منطقه را نیز موجب خواهد شد.

وی افزود: این مکان مدتهاست که بلااستفاده مانده است و با اجرای مراحل انتقال سند این مکان به مرکز رشد فناوری واگذار شده و برای کارهای عمرانی آن با دهیاری بیلند قراردادی منعقد شده است.