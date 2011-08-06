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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

با موضوع قاچاق مواد مخدر/

"مثل نسیم" روی میز تدوین قرار گرفت

"مثل نسیم" روی میز تدوین قرار گرفت

فیلم تلویزیونی "مثل نسیم" به تهیه کنندگی ایرج فتاح و کارگردانی احد عبادی به مدت 90 دقیقه در صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی تهیه و تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "مثل نسیم" با رویکرد اجتماعی و با یک ماه پیش تولید اواخر تیر و مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی نیز تا نیمه مرداد به پایان رسیده است و آماده پخش شود. 

این فیلم درباره محمود سرگرد نیروی انتظامی است که برای انجام ماموریتی عازم ارومیه می‌شود. فرناز همسر وی با این ماموریت و سفر به ارومیه مخالف است اما در نهایت با محمود همراهی می‌کند. در ارومیه با خانواده سروان علیزاده که از دوستان قدیمی محمود است همسایه می‌شوند. آیلار همسر علیزاده مددکار اجتماعی است. کم کم رابطه آیلار و فرناز صمیمی و تاثیرگذار می‌شود و فرناز گمشده درونی خود را در وجود آیلار می‌یابد.

"مثل نسیم" به زبان فارسی تولید می‌شود و دارای 32 لوکیشن است که در ارومیه  تهران و مناطق مرزی استان تصویربرداری شده است و با توجه به جذابیت‌های بصری استان آذربایجان غربی سعی شده نقاط دیدنی و گردش گری استان نیز به تصویر کشیده شود.

در این فیلم بازیگرانی همچون پانته آ مهدی نیا، بهارک صالح نیا، شهرام ابراهیمی، سهند جعفری زاد، مهسا جلالی، عباس سرودی، خسرو دستگیر، جعفر عباسپور و فخرالدین معصومی به ایفای نقش می‍پردازند.

دیگر عوامل تولید این تله فیلم عبارتند از تصویربردار: علیرضا هاروئیان، نویسنده: نوراله نصرتی، مدیرتولید: حمید سلیم امینی، صدابردار: علی مظفری، طراح گریم: شهرام ولی پور.

کد مطلب 1376266

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