به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خاکی شامگاه جمعه در حاشیه نشست صمیمی فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه ورود کالاهای قاچاق به کشور مشکلی است که هنوز برطرف نشده است.



وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای لوازم خانگی به خاطر ورود بی‌حد و اندازه کالاهای قاچاق در معرض تعطیل‌شدن هستند.



خاکی با ابراز تاسف از ورود کالاهای قاچاق از مرزهای مختلف کشور و عدم کنترل آنها، اظهار داشت: اگر جلوی ورود این حجم کالاهای قاچاق گرفته شود، بخش عمده‌ای از نیروهای بیکار می‌توانند وارد چرخه تولید شوند و واحدهای تعطیل شده دوباره فعال شوند.



مشکلات تولیدکنندگان در بخش تسهیلات



وی یکی دیگر از مهمترین مشکلات بخش تولید و صنعت را بحث تسهیلات بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: تعدادی از واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار برای تامین مواد اولیه کارخانجات با مشکل مواجه هستند که اگر در کنار آن بخواهیم تسهیلات داخلی را توسعه دهیم می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.



خاکی گفت: واحدهای تولیدی که مشکلات عدیده‌ای برای تامین مواد اولیه دارند باید برای دریافت تسهیلات کمک شوند تا بتوانند مواد اولیه را از کشورهای مختلف وارد کنند.



وی ادامه داد: در بخش داخلی هم کارخانجات بزرگی هم وجود دارند که باید از نظر تسهیلات مورد حمایت جدی قرار گیرند.

