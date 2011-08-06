هیئت تجاری ایران برای حضور در «لیبل اکسپو بروکسل» به حد نصاب رسید

بابک عابدینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر حد نصاب تشکیل هیئت تجاری ایران برای بازدید از «لیبل اکسپو 2011 بروکسل» فراهم شده و تاکنون نزدیک به 30 نفر از فعالان و دستاندرکاران عرصه چاپ و نشر کشورمان ثبتنام کردهاند البته این تعداد میتواند تا 50 نفر هم افزایش یابد.
وی ادامه داد: برنامههایی که برای این هیئت تجاری در نظر گرفتهایم شامل بازدید از نمایشگاه لیبل است و همچنین هماهنگیهایی برای بازدید از چند کارخانه سازنده ماشینآلات و دستگاههای چاپ و چاپخانههای بزرگ شهر بروکسل نیز صورت گرفته است.
به گفته وی دیگر افرادی که برای حضور در این هیئت تجاری علاقمند هستند و هنوز ثبتنام نکردهاند باید هرچه سریعتر اقدام کنند و به زمان لازم برای دریافت روادید دقت داشته باشند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان همچنین بیان کرد: مقدمات تشکیل پاویون ایران در نمایشگاه چیده شده و 100 مترمربع فضا هم رزرو کردهایم تا با تخفیف ویژه در اختیار شرکتهای ایرانی قرار گیرد ولی هنوز به تعداد کافی متقاضی نداشتهایم.
عابدینی در پایان اشاره کرد: ما این امکان را داریم که تا یک ماه پیش از نمایشگاه هم پاویون ایران را در «لیبل اکسپو بروکسل» تشکیل دهیم ولی زمان کافی برای دریافت روادید را هم باید در نظر گرفت.
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