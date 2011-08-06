به گزارش خبرنگار مهر، در نمایش "خواجه نظام" اصغر همت، فرزانه نشاط‌خواه، خسرو احمدی، نسیم ادبی، ایوب آقاخانی، عباس شادروان، افشین زارعی، آذر خوارزمی، صادق توکلی، عبدالرضا فریدزاده، داود مقدادی، نوید گودرزی، محسن بابایی ربیعی، بهمن امیدواری، مهدی علی‌نژاد و مهدی مصباحی به ایفای نقش می‌پردازند.

سیامک احصایی طراحی صحنه نمایش "خواجه نظام" را بر عهده دارد و منیره ملکی طراح لباس، ماریا حاجیها طراح گریم، احسان تارخ و مهدی رفعتی آهنگساز، بابک جواهرپور طراح پوستر و بروشور، نیما گودرزی دستیار کارگردان و مدیرتولید، اختر تاجیک عکاس و منصور علیاری منشی صحنه این نمایش هستند.

نمایش "خواجه نظام" از مرگ آرت ارسلان دومین پادشاه سلجوقی تا پایان زندگی خواجه نظام را در بر می‌گیرد.