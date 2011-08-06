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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

عبداللهی خبر داد:

جشنواره قرآنی بشارت در مساجد خراسان رضوی آغاز شد

جشنواره قرآنی بشارت در مساجد خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان رضوی از آغاز جشنواره های قرآنی بشارت در کانون های مساجد استان از ابتدای ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: جشنواره بشارت در بخش‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری با محوریت سوره نور همزمان با ماه رمضان در کانون های فرهنگی هنری در حال برگزاری است.

وی افزود: محورسازی آیات سوره نور، استخراج بهترین پیام‌های سوره‌ نور به ویژه پرداختن به مفاهیم آداب اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی و آداب معاشرت از جمله موضوعاتی است که در جشنواره بشارت به آن پرداخته می‌شود.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های این جشنواره گفت: مسابقه روزنامه‌دیواری خانوادگی با مفهوم سوره نور، تولید نرم‌افزار و خطاطی از جمله بخش‌های این جشنواره قرآنی است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان رضوی همچنین از آغاز مقدماتی جشنواره قرآنی مدهامتان در کانون های استان خبرداد و گفت: این جشنواره در رشته های قرائت، حفظ، اذان، ترتیل‌خوانی، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه، قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برگزار می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه جشنواره قرآنی از پرشورترین و بزرگ‌ترین جشنواره‌هایی است که توسط دبیرخانه دائمی جشنواره بزرگ جوانان برگزار می‌شود، افزود: جشنواره در طول6 دوره برگزاری در میان اعضا کانون های مساجد اقدامات قابل توجه ای را در زمینه شناسایی قاریان و حافظان فعال در کانون‌های به عمل آورده است.

وی اذعان داشت: شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه‌مند به قرآن و آشناسازی آنان با فرهنگ اسلامی، حضور پرنشاط تر اعضا کانون‌ها در فعالیت‌های قرآنی ملی و بین‌المللی از جمله اهداف برگزاری جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود، گفت: با توجه به گستردگی رشته‌های هفتمین جشنواره قرآن جوانان مساجد و نیز در راستای ارتقا سطح کیفی رقابت‌ها و صعود منتخبین اصلح استانی به مرحله کشوری، تمام رشته‌های جشنواره مدهامتان در مرحله استانی حداکثر تا تاریخ 14 مهر سال جاری برگزار می شود و نفرات منتخب شامل رتبه‌های اول هر رشته برای رقابت و حضور درمرحله کشوری به دبیرخانه کشوری  معرفی خواهند شد.

عبداللهی به دیگر ویژه برنامه های کانون های فرهنگی هنری سطح استان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح تلاوت نور، اجرای طرح تفسیرکوتاه، 300 برنامه شبی در محضر قرآن در 300 کانون استان و مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز از جمله برنامه‌های دیگر دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان رضوی ویژه ماه مبارک رمضان است.

کد مطلب 1376297

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