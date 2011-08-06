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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

احمدی:

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آماده همکاری با کارآفرینان است

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آماده همکاری با کارآفرینان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: منطقه ویژه دست تمامی دلسوزان، سرمایه گذاران و صنعتگرانی که دل در گرو پیشرفت استان دارند را به گرمی فشرده و آماده همکاری با آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک احمدی صبح شنبه در مراسم تقدیر از کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه این منطقه  در کمک به این کارآفرینان از هیچ تلاشی دریغ نمی کند، افزود: هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی بوشهر دوران پویایی خود را می گذراند و خوشحالیم که سالها تلاش دلسوزان استان در این زمینه به نتیجه رسیده است.

وی با تقدیر از اکبر اکبری، مدیرعامل صنایع سیم و کابل لیان که اخیراً به عنوان کارآفرین برتر کشور در سال 90 انتخاب شد، اظهار داشت: امید می رود سایر سرمایه گذاران استان نیز با تلاش و همتی مضاعف بتوانند به موفقیتهای ارزشمند ملی و فراملی دست یابند.

احمدی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگران استان، گفت: این منطقه ارائه خدمت به سرمایه گذاران و کارآفرینان استان وظیفه خود دانسته و در این راه از تمامی تلاش خود استقاده خواهد کرد.

در پایان این نشست با اهدا لوح تقدیر از اکبر اکبری مدیرعامل صنایع سیم و کابل لیان که اخیراً به عنوان کارآفرین برتر کشور در سال 90 انتخاب شده تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1376300

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