غلامرضا برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین بارندگی سال زراعی جاری در استان یزد 53.3 میلیمتر بوده است، اظهار داشت: این میزان در مقایسه با میانگین بارندگی سال گذشته 18.4 میلیمتر و میانگین بارندگی بلندمدت در زمان مشابه40 میلیمتر کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که استان یزد پنج سال متوالی را تقریبا در شرایط خشکسالی حاد به سر می ‌برد و در سال زراعی جاری این استان کم ‌باران ‌ترین استان و شهر یزد کم باران ترین شهر کشور بوده و بیشترین کاهش نسبت به میانگین بارندگی را داشته است.

دمای هوای یزد در بیشتر روزهای اردیبهشت و خرداد بالای 35 درجه بوده است

برزگری ادامه داد: از طرفی در بهار سال 90 در بیشتر روزهای اردیبهشت ‌ماه و خردادماه، دمای استان بالای 35 درجه بوده و در تیرماه حتی به بالای 45 درجه نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه در 16 سال اخیر تنها دو سال ترسالی به معنای واقعی رخ داده و در 14 سال بقیه یا خشکسالی حاکم بوده یا بارندگی نزدیک به نرمال نتوانسته اثرات خشکسالی سالهای قبل را جبران کند، اظهار داشت: استان یزد هم‌ اکنون با یک دوره خشکسالی بسیار شدید با تداوم بی‌ سابقه در 50 سال اخیر روبروست که بیش از 14 سال به طول انجامیده است.

برزگری با بیان اینکه خشکسالی ‌های پیاپی هواشناختی به خشکسالی شدید هیدرولوژیک، کشاورزی و اقتصادی اجتماعی منجر شده است،بیان داشت: تنها استان یزد در بین استانهای کشور وضعیت بحرانی داشته و با توجه به تکرار و استمرار این روند در چندین سال گذشته، موضوع تأمین آب شرب و بهداشت روستاها، بسیار نگران‌ کننده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: در شرایط فعلی، اهالی حدود 523 روستای استان با مشکل کم ‌آبی و بی ‌آبی مواجه هستند که از طریق شرکت آب و فاضلاب روستایی، آبرسانی سیار برای آنها انجام و برای 300 روستا آب شرب و بهداشت و 223 روستا آب شرب تامین می ‌شود.

دامداری مرتعی استان یزد در آستانه نابودی است

وی تاکید کرد: تداوم خشکسالی، ویرانی بسیاری از باغات و زمین‌های زراعی را به دنبال داشته و دامداری استان به ویژه دامداری مرتعی را در آستانه نابودی قرار داده و خسارت عمده ‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر جای گذاشته است.

برزگری با اشاره به اثرات ثانویه خشکسالی در استان یزد گفت: برای نخستین بار پدیده گرد و غبار که متفاوت از طوفان و شن است، در تاریخ هفتم خردادماه جاری با منشأ محلی اتفاق افتاد و دید در ساعت هشت و 30 دقیقه به 800 متر کاهش یافت و مقدار مواد معلق در هوا حدود 900 میکروگرم در مترمکعب افزایش یافت که تقریبا هفت برابر حد استاندارد است.

خشکسالی یزد را برای تشکیل کانون ریزگردها مستعد کرده است

وی ادامه داد: خشکسالی ‌های اخیر و از بین رفتن و تحلیل مراتع و پوشش گیاهی، مناطق مرکزی کشور از جمله استان یزد را به مناطقی مستعد برای تشکیل ریزگردها تبدیل کرده که خود تهدیدی برای استانهای همجوار است.

برزگری اضافه کرد: علاوه بر پدیده ریزگردها، درختان در اثر خشکسالی نیز ضعیف شده و به انواع چوبخوارها، سرشاخه ‌خوارها و مغزخوارها دچار شده و در معرض تهدید موریانه به عنوان یک آفت خانمان ‌سوز هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به محدودیت شدید منابع آبی در یزد به ویژه پس از خشکسالی‌های اخیر گفت: در حالی که ورودی آب به سفره‌های زیرزمینی استان هزار و 223 میلیون متر مکعب در سالهای نرمال است، میزان برداشت از سفره ‌ها هزار و 548 میلیون متر مکعب است که بیلان منفی 300 میلیون متر مکعبی برداشت آب از سفره های زیر زمینی برای حوزه های آبی استان فاجعه بار است.

وی افزود: در سال‌هایی چون امسال، ورودی آب به مراتب کمتر بوده و قابل اندازه‌ گیری نیست زیرا هیچ‌ گونه آبی در رودخانه‌ های فصلی جریان نداشته و مقدار 53 میلیمتر باران نیز طی چند مرحله اتفاق افتاده که قبل از خیس کردن زمین و نفوذ به لایه‌ های زیرین، تبخیر شده و از دست رفته است.

90 درصد چشمه های یزد به طور کامل خشک شده است

برزگری ادامه داد: از حدود چهار هزار و 300 حلقه چاه استان، 10 درصد خشک شده و 60 درصد نیز با کاهش شدید آب مواجه شده است.

وی افزود: همچنین از سه هزار و 180 رشته قنات موجود حدود 70 درصد و از 620 دهنه چشمه در استان 90 درصد به صورت کامل خشک شده است.

وی همچنین تامین بودجه خط دوم انتقال آب به استان یزد، تامین اعتبار لازم برای حفاری و بهره‌برداری ازآب‌های فسیلی، بهره ‌برداری از آب‌های شور و لب شور کویری، پرداخت مطالبات یارانه شیر دامداران استان، ابلاغ اعتبارات خشکسالی و سایر فصول و تخصیص سریع آن، تعیین درصد بخش آب و بخش کشاورزی از اعتبارات خشکسالی، واگذاری اعتبار ویژه حوادث (خشکسالی، سرمازدگی و.....) به صورت گلوبال به استان را از ضروریات اقدامات حمایتی برای کاهش تبعات ناشی از خشکسالی در استان یزد برشمرد.