به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی دبیر نشستهای علمی بخش "عفاف و حجاب" گفت: نشستهای تخصصی "مد و لباس" با هدف ارائه راهکارهای مؤثر برای توسعه پوشش اسلامی در کشور برگزار میشود.
امسال در راستای انجام فعالیتهای دانشبنیان در حوزه مد و لباس و پوشش اسلامی بخش عفاف و حجاب نشستهای تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان برگزار می شود.
وی افزود: کمیته علمی بخش "عفاف و حجاب" قصد دارد با برگزاری این نشستها و بهرهگیری از دانش روز دنیا و بررسی و کسب تجربیات موفق موجود در کشور، راهکارهای مؤثری برای توسعه پوشش اسلامی به خانوادهها ارائه شود.
همچنین 70 عکس از زنان تازه مسلمان شده کشورهای اروپایی آمریکایی در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن به نمایش درآمده است.
مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و آشنایی بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن اقدام به برپایی نمایشگاهی از عکسهای زنان تازه مسلمان شده جهان کرده است.
در این نمایشگاه هرعکس، حاوی پیامی است به مخاطب که نحوه و چگونگی مشرف شدن زنان اروپایی و آمریکایی به دین اسلام و قبول حجاب به عنوان پوشش یک زن مسلمان را شرح میدهد.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 شهریور در مصلای امام خمینی(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .
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