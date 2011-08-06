محمدیوسف سپهری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جایزه نهاد مروج علم به دلیل گسترش استفاده از وسایل کمک آموزشی و آزمایشی برای آموزش مفاهیم ریاضی و همچنین فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزی به "خانه ریاضیات نیشابور" اعطا شد.

وی اظهار داشت: برندگان جوایز انجمن ترویج علم ایران، با توجه به سابقه فعالیت موثر برای همگانی کردن علم، گسترش تفکر علمی، سابقه عملکرد نوآورانه و متفاوت با روش‌های رسمی موجود و زمینه‌سازی در راستای فعالیت‌های خلاق و داوطلبانه انتخاب می شوند.

سپهری‌راد یادآور شد: جایزه سالانه ترویج علم ایران از سال 1377 با هدف معرفی و تجلیل از شخصیت‌هایی که در سطح کشور برای همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی و کاربرد علم در سطوح مختلف زندگی اجتماعی فعالیت کرده‌اند از سوی انجمن ترویج علم ایران اهدا می‌شود.