به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی شامگاه جمعه در نشست صمیمی فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی به مشکلات عرصه تولید استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: فعالان این عرصه به بدهی‌های شفاف ما مثل جوایز صادراتی و مشوق‌های صادراتی و یارانه شیر و مطالبات واحدهای تولید دارای مشکل را اشاره نکردند.



وی ادامه داد: قرار بود جوایز صادراتی و مطالبات بخش شیر را از محل سهام پرداخت کنیم ولی با مشکلات قانونی مواجه شدیم که این مشکلات برطرف شد و هفته آینده مطالبات دامداران را به صفر می‌رسانیم.



احمدی تاکید کرد: جوایز صادراتی هم طی یک یا دو ماه آینده از محل ماده 36 بودجه سال 90 پرداخت می‌شود.



معاون وزیر بازرگانی در امور مجلس درباره مشکلات فعالان عرصه تولید در بخش تعرفه و یارانه گفت: هفته آینده کارگروه ویژه‌ای تشکیل می‌دهیم و مشکلات تعرفه‌ای فعالان این عرصه را جمع‌بندی و برطرف خواهیم کرد.