به گزارش خبرنگار مهر، به گفته رامین رحیمی مسئول پخش فیلم‌های سینمایی"شیرین" و" کپی برابر اصل"، این دو فیلم قرار است به زودی در گروه سینمایی آزاد به اکران عمومی درآیند. فیلم سینمایی"شیرین" به کارگردانی عباس کیارستمی به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده است.

البته "کپی برابر اصل" هنوز پروانه نمایش نگرفته است و قرار است با اصلاحاتی در پوشش ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلم، این فیلم به زودی پروانه نمایش خود را دریافت کند. همچنین در برنامه شب گذشته"هفت"رحیمی از گفتگو با محمد درمنش مسئول طرح اکران فیلم‌های مخاطب خاص خبر داد و اعلام کرد که در صورت امکان قرار است این دو فیلم در طرح اکران فیلم‌های هنر و تجربه به نمایش عمومی گذاشته ‌شوند.

همچنین رحیمی خاطر نشان کرد که برای خرید حق رایت فیلم" کپی برابر اصل" قرار است سفری به فرانسه داشته باشد تا مشکلی برای نمایش فیلم پیش نیاید.

داستان "کپی برابر اصل" درباره نویسنده‌ای است، که کتاب‌اش برنده جایزه بهترین ترجمه سال شده است. او برای انجام مصاحبه مطبوعاتی به فلورانس آمده و عنوان می‌کند ایده کتابش را در فلورانس به دست آورده است. در این سفر او با زنی که صاحب یک گالری عتیقه است، آشنا می‌شود و بحث‌های متعددی درباره اصل‌بودن و کپی‌بودن اشیای عتیقه میان آن‌ها انجام می‌شود و ...

فیلم سینمایی"شیرین" نیز تصویرگر نگاه 113 بازیگر زن، بدون هیچ سخنی به دوربین فیلمبرداری است، در حالی که صداهایی از فیلم منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی به گوش می‌رسد.