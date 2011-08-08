رسانه نقش بی بدیلی در ارتقا امنیت و انضباط اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر که مردم تشنه اخبار و دریافت اطلاعات هستند از سایت ها و مطبوعات استفاده می کنند. رسانه ها می توانند با قلم خود اثر مثبتی در امنیت اجتماعی، انضباط اجتماعی داشته باشند و سهم ویژه ای را در این زمینه ایفا کنند. البته در لبه دیگر شمشیر رسانه ها، متاسفانه در برخی موارد شاهد بزرگنمایی برخی از مسائل پیش پا افتاده هستیم که می تواند مشکلاتی را در امنیت و انظباط اجتماعی به وجود آورد.

در یکسال اخیر که به عنوان رئیس پلیس راهور تهران مشغول فعالیت هستم خبرنگاران سهم ویژه ای در ایجاد انضباط اجتماعی و روانی ترافیک داشته اند و کمک بزرگی به پلیس راهور کردند. اگر در حوزه راهنمایی و رانندگی اطلاع رسانی صورت نگیرد در اجرای طرحها با چالش جدی روبرو می شویم.

این درحالی بود که همزمان با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی شاهد فعالیت مستمر و خوب رسانه ها در آگاه سازی جامعه بودیم. همچنین همسوئی و همکاری رسانه ها با پلیس باعث افزایش موفقیت در اجرای طرح ها و کاهش فشار روی ماموران شد.

در یک سال اخیر اجرای طرح سراسری زوج و فرد، استفاده از دورین های کنترل محدوده طرح ترافیک، ساماندهی موتور سواران بدون حضور خبرنگار ممکن نبود و این قشر از جامعه نقش بی بدیلی را در اجرای این طرح ها ایفا کردند. همکاری رسانه ها باعث شد این یگان رتبه اول را در نیروی انتظامی به دست آورد.



بر این باورم که خبرنگاران جزو گروههای نخست فرهنگسازی در جامعه هستند که در توسعه آرامش و تامین امنیت و انضباط به خوبی فعالیت می کنند. این قشر باید قدر خود را بدانند چرا که فرصت ویژه ای برای اصلاح ناهنجاری های جامعه، افزایش بصیرت و ترویج روحیه جهادی در جامعه دارند ضمن اینکه آنها در همه حال فرصت نظارت برمسئولان و اصلاح برخی رفتارها و کج روی ها را در اختیار دارند.

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سردار حسین رحیمی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران