محمدعلی سادات در این باره به خبرنگار مهر گفت: برخلاف ایران، انتشار نسخهای فشرده از دانشنامهها در کشورهای دیگر امری معمول است و ما هم در تدارک تدوین یک نسخه تک جلدی از دانشنامه «دانشگستر» هستیم.
وی با بیان اینکه مدخلهای نسخه مذکور یک سوم مدخلهای دانشنامه 18 جلدی و حجم آن هم حدود 1200 صفحه خواهد بود، ابراز امیدواری کرد، این نسخه تک جلدی تا پایان امسال و توسط موسسه موسسه علمی - فرهنگی «دانشگستر» منتشر شود.
به گفته سرپرست دانشنامه «دانشگستر» اهمیت موضوع و مورد نیاز بودن آن رای عموم، معیارهای انتخاب مدخلها از میان حدود 60 هزار مقاله موجود در دانشنامه اصلی است.
سادات همچنین از تلاش برای تجدید چاپ دانشنامه 18 جلدی مذکور خبر داد و گفت: به موازات تدوین نسخه تکجلدی از دانشنامه، سرگرم غلطگیری و تصحیح اشتباهات چاپ اول برای تجدید چاپ دانشنامه هستیم.
وی اضافه کرد: با توجه به وسعت کار، تجدید چاپ دانشنامه حداقل 7، 8 ماه وقت میبرد و فکر میکنم برای عید سال آینده آماده تجدید چاپ شود.
سرپرست دانشنامه «دانشگستر» همچنین در پاسخ به این سئوال که «با توجه به نیاز دانشنامهها به روزآمد شدن، آیا در چاپ جدید با تغییرات اساسی در این دانشنامه وبرو خواهیم بود؟» گفت: در چاپ دوم ما فقط امکان تصحیح اشتباهات و رفع برخی نواقص را داریم و تغیرات کلی که نیاز به نیروی انسانی متخصص هم دارد، در چاپ بعدی (سوم) اعمال خواهد شد.
سادات، همچنین از تصمیم موسسه علمی - فرهنگی «دانشگستر» برای استخراج دانشنامههایی عمومی و نیز تخصصی در حوزههایی مانند علوم اجتماعی، فلسفه و کلام و ادبیات جهان در آینده نه چندان دور خبر داد.
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