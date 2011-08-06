رکورد سالمندترین توریست فضایی اروپا/ مادربزرگ 72ساله به فضا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، "گلوریا کوکو"، هنرمند 72 ساله اهل رم که علاقه بسیاری به ماجراجویی دارد، به زودی به سالمندترین زن اروپا و دومین زن سالمند دنیا که به فضا می رود تبدیل خواهد شد.

این سفر به فضا را "اسپیس لند"، اولین آژانس غیردولتی پروازهای هوافضا سازماندهی خواهد کرد.

پیش از تحقق رویای سفر به فضا این مادربزرگ باید در سه دوره تمرینات و آموزش در ساردینا و بروکسل شرکت کند.

پس از انجام این آموزشها شامل بی وزنی، کنترلهای پزشکی و تمرینات جهت یابی، گلوریا کوکو به مرکز فضایی ناسا در هاستون تکزاس می رود و تابستان سال آینده این سفر زیرمدار را با اهداف علمی انجام خواهد داد.

درحقیقت همراه این مادربزرگ، دو دانشمند نیز خواهند رفت و در فضا واکنشهای مغز در حالتهای مختلف گرانش و بی وزنی را بر روی این زن سالمند انجام خواهند داد. نتایج این آزمایشات در تحقیق بر روی آلزایمر مفید است.

گلوریا کوکو در این خصوص گفت: "من همیشه مجذوب چیزهای غیرعادی بوده ام و شیفته ماجراجویی هستم. دائم در حرکت هستم و نمی توانم یکجا متوقف شود. در این مورد، به محض اینکه از این پرواز زیرمدار زمین آگاه شدم به آنها زنگ زدم و گفتم که 70 سال دارم آنها هم بلافاصله من را قبول کردند. اول یک سری آزمایشات پزشکی دادم و بعد در ساردنیا تحت دو آموزش قرار گرفتم. آموزش اول، زیر آب و آموزش دوم در یک گودال برای کنترل عدم هراس از محیطهای بسته (claustrophobia) انجام شد."

وی افزود: "دوستانم من را دست می اندازند. اما می دانم که حتی آنها هم به من افتخار می کنند."

براساس گزارش آنسا، آخرین مرحله آموزشها به زودی در بروکسل آغاز خواهد شد. این زن رمی که یک بازیگر قدیمی است، زمانی در کنار "آلبرتو سوردی"، بازیگر معروف ایتالیایی به ایفای نقش می پرداخت.