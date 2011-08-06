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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

ساماندهی 135 متکدی، کارتن خواب و کودک خیابانی در تهران

ساماندهی 135 متکدی، کارتن خواب و کودک خیابانی در تهران

سرهنگ غلامرضا سجادی از جمع آوری و ساماندهی 135 متکدی، کارتن خواب و کودک خیابانی در تهران طی روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا سجادی فرمانده یگان انتظامی اجرائیات شهرداری پلیس پیشگیری پایتخت  از جمع آوری و ساماندهی 135 متکدی، کارتن خواب و کودک خیابانی در تهران طی روز گذشته خبر داد.

این مقام مسئول گفت: طی روز گذشته در اجرای طرح جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها و کودکان خیابانی 44 اکیپ گشتی این یگان در دو مرحله حضور داشتند.

وی در ادامه افزود: در مجموع افراد جمع آوری و ساماندهی شدند.

سرهنگ سجادی بیان داشت: این افراد به مراکز بهزیستی "اسلامشهر"، "لویزان"،"یاسر"، و گرمخانه "خاوران" تحویل داده شدند.

فرمانده یگان انتظامی اجرائیات شهرداری پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: این اقدام در جهت افزایش ضریب امنیت اجتماعی و رضایت شهروندان صورت گرفته و در آینده نیز ادامه دارد.

کد مطلب 1376371

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