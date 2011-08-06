یک سوم جمعیت کلانشهر کرمانشاه با مشکل تامین آب شرب مواجهند

به گزارش خبرنگار مهر، عدم سرمایه گذاری مناسب طی سالیان متمادی و تخریب زیرساخت های آن در طول هشت سال دفاع مقدس باعث شده که این شهر به لحاظ زیرساختی مشکلات عدیده ای داشته باشد.

با پایان جنگ و با توجه به عوامل مختلف شهر 350 هزار نفری کرمانشاه در مدت زمان کوتاهی به کلانشهری با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر تبدیل شد که عدم وجود زیرساخت های لازم باعث شد که خدمات رسانی در بخش های مختلف به ساکنین این شهر با مشکل مواجه شود.

مشکلاتی همچون تامین آب، برق، گاز و... از یک طرف و ترافیک و سایر معضلات شهرنشینی نیز از سوی دیگر از جملهاین مشگلات است.

اما یکی از مشکلاتی که امروز نمود بیشتری پیدا کرده تامین آب شرب کرمانشاه است که از مدتها قبل این موضوع به یکی از دغدغه های مردم، نمایندگان و مسئولان تبدیل شده است.

آب شرب شهر کرمانشاه از دیرباز توسط تعداد بسیاری چاه عمیق و آب های روان داخل و خارج شهر تامین می شد اما با گسترش شهر و کاهش شدید منابع زیرزمینی مسئولین به فکر چاره افتادند تا برای تامین آب دراز مدت این شهر اقدام به احداث سدی در نزدیکی این شهر نمایند، لذا با بررسی فراوان اقدام به احداث سد گاوشان کردند تا ضمن تامین آب اراضی پایین دستی، آب شرب شهر کرمانشاه را تا افق 1404 تامین کند اما متاسفانه هم اکنون بعد از سالها که از بهره برداری از این سد می گذرد هنوز خبری از استفاده از آب ذخیره شده آن جهت تامین آب شرب شهر کرمانشاه نیست و خطوط انتقال مربوطه بعداز گذشت چند سال حتی به نزدیکی شهر کرمانشاه نیز نرسیده است.

لذا این کوتاهی سبب شده که هم اکنون که به قول مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه تعدادی از چاههای تامین آب شرب شهر کرمانشاه خشک شده مردم این کلانشهر با مشکل کمبود آب مواجه شوند به گونه ای که روزانه نزدیک به یک سوم مردم این شهر با قطع آب بین هشت تا 12 ساعت روبرو هستند.

ده ها حلقه چاه آب شهر کرمانشاه به کمترین میزان آبدهی رسیده اند

حسین بنکداری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در خصوص مشکلات تامین آب شرب شهر کرمانشاه می گوید: عمده منابع تامین آب شهر کرمانشاه، 138 حلقه چاه است که متاسفانه به دلیل خشکسالی های اخیر و کاهش نزولات جوی از این تعداد چهار حلقه چاه خشک شده و آب دهی ده ها حلقه چاه نیز به کمترین میزان رسیده است.

وی افزود: چشمه طاق بستان نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب شهر کرمانشاه که بین 500 تا 600 لیتر آبدهی داشته، تقریبا خشک شده است.

بنکداری با اشاره به افزایش تعداد مشترکین نیز گفت: علاوه بر کاهش منابع امسال حدود 15 هزار مشترک جدید در سطح استان اضافه شده که این مورد نیز یکی از دلایل افزایش مصرف و کمبود آب شرب کرمانشاه است.

بنکداری گرمای زیاد تابستان امسال را نیز در افزایش مصرف آب از سوی مشترکین بی تاثیر ندانست و گفت: با توجه به گرمای هوا کولرهای آبی مدت زمان زیادتری را در طول روز روشن هستند و با توجه به اینکه هر کولر آبی در هر ساعت 10 لیتر آب مصرف می کند، این امر در افزایش مصرف آب مشترکین تاثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه افزود: بنابر آمار موجود در حال حاضر هر شهروند کرمانشاهی بیش از 300 لیتر آب در شبانه روز مصرف می کند.

بنکداری نیاز کنونی آب شهر کرمانشاه را 3500 لیتر در ثانیه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر در شرایط پیک تولید مجموع آب تولیدی ما کمتر از 2500 لیتر در ثانیه است، یعنی هزار لیتر در ثانیه کمبود آب داریم، به عبارت دیگر حدود یک سوم جمعیت کلان شهر کرمانشاه با مشکل تامین آب مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در این شرایط قطعی آب در شهر کرمانشاه اجتناب ناپذیر است،گفت: با توجه به محدود بودن منابع تامین آب، در شرایط فعلی چاره ای جز کنترل مصرف و اعمال قطعی نداریم.

استفاده از آب سد گاوشان تاکنون میسر نشده است

بنکداری تقسیم شهر کرمانشاه به سه منطقه و برنامه ریزی قطعی آب به طور یکسان در بین این مناطق را یکی ازاقدامات این شرکت جهت کنترل و مدیریت منابع اعلام و تصریح کرد: در کمیته بحران شرکت، وضعیت منابع تامین آب را بررسی کرده و چاه های شخصی و چاه های ادارات که امکان استفاده از آنها وجود دارد را شناسایی کرده ایم و با مالکان آنها به توافق رسیده و تعدادی از آنها ظرف چند روز آینده وارد مدار می شوند که بخشی از مشکل شهرکهای شمالی شهر کرمانشاه نظیر مسکن و پرواز تا حدودی رفع می شود.

بنکداری در خصوص خط انتقال آب از سد گاوشان به شهر کرمانشاه جهت تامین بلند مدت آب کرمانشاه گفت: انتقال آب سد گاوشان تاکنون میسر نشده و در حال حاضر امکان استفاده از این آب وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه در پایان از مردم خواست تا آنجا که امکان دارد در مصرف آب صرفه جویی کنند چرا که تنها را پیش رو جهت گذر از این بحران صرقه جویی است.

به هر حال می طلبد مسئولین با توجه به جدی بودن بحران تامین آب کلان شهر کرمانشاه نسبت به تامین اعتبار و انتقال اضطراری آب سد گاوشان به این کلان شهر اقدام کنند که در غیر این صورت بی شک مشکل روز به روز گسترده تر خواهد شد و زندگی در این شهر مختل می شود.