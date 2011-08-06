گرمای هوا علت خاموشی های تبریز/ کمبود اعتبار مانع توسعه شبکه شد

علی اکبر برقی مقدم در گفتکو با خبرنگار مهر افزود: افزایش بی سابقه دمای هوا طی هفته قبل در تبریز، افزایش چشمگیر مصرف برق را باعث شد و به همین علت برخی از کابل ها معیوب شده و اتصال دادند که برای مرمت کابل های آسیب دیده، خاموشی های پراکنده ای اعمال گردید.

وی با بیان اینکه طی هفته گذشته پیک روز مصرف برق در تبریز 12 درصد افزایش داشت، افزود: روزها از ساعت 13 تا 17 مصرف برق به اوج خود می رسید که در مقاطعی باعث ایجاد نوساناتی در تامین برق پایدار برای مشترکان شد.

به گفته برقی، افزایش استفاده از کولرهای گازی که هر سال افزایش می یابد، مصرف برق را به شدت بالا برده و همین عامل منجر به تحمیل فشار بسیار سنگین به بخش تولید و انتقال برق در فصل گرما می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز، توسعه شهری و توسعه شبکه برق در این کلانشهر را نامتناسب خواند و اظهار داشت: در حالی که میزان استفاده از برق به خاطر توسعه شهر افزایش روزافزونی دارد اما شبکه توزیع و حتی فوق توزیع برق در تبریز توسعه قابل قبولی را تجربه نمی کند و خاموشی های پراکنده به همین دلیل است.

برقی، کمبود اعتبار شرکت توزیع برق تبریز را عامل ناکامی در توسعه شبکه برق این کلانشهر دانست و گفت: در حالیکه مجموع اعتبار سال جاری این شرکت حدود هزار میلیارد ریال است اما بعد از گذشت پنج ماه، تنها 90 میلیارد ریال تخصیص یافته که بسیار ناچیز و ناکافی است.

وی در عین حال با اشاره به پیش بینی های اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی مبنی بر خنک شدن دمای هوا طی روزهای آینده، ابراز امیدواری کرد مشکل خاموشی های برق کاهش یابد.