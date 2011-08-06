تفاوتی ندارد مقابل مس بازی کنیم یا استقلال/ خشونت در هفته اول زیاد بود

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطالب فوق افزود: از هفته نخست لیگ تمامی بازیها را برای گرفتن سه امتیاز جدی گرفتهایم. تمام هدف ما در این فصل این است که خود را جزو تیم های بالای جدول قرار دهیم و حتی گرفتن سهمیه لیگ قهرمان را هم جزو اهداف اصلی خود قرار دادهایم.
وی همچنین افزود: برای ما تفاوتی ندارد که مقابل مس سرچشمه بازی کنیم یا استقلال، بلکه به دنبال کسب امتیاز کامل مقابل مس سرچشمه هستیم. شرایط ما از هفته اول بهتر است چون ما در هفته نخست لیگ 6 بازیکن خود را در اختیار نداشتیم اما در این هفته فقط دو بازیکن خود را که کریم شاهوردی و کاوه رضایی هستند به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان ادامه داد: در هفتههای نخست لیگ تیمها به هماهنگی کامل نرسیده اند. بازی مس سرچشمه مقابل سایپا را به خوبی آنالیز و بررسی کردهایم. آنها بازی خوبی را مقابل سایپا انجام دادهاند ولی ما تمام سعی خود را میکنیم که امتیاز کامل این بازی را در خانه حریف بگیریم، هرچند که کار سختی است.
وی در خصوص اینکه تیمهای تازه وارد مانند مس سرچشمه بیشتر دوندگی زیاد و بازی خشن را در دستور کار خود قرار میدهند، اظهار داشت: من این حرف را قبول ندارم چون در بازی ما مقابل شاهین بوشهر در هفته اول رقابتهای لیگ، شاهینیها بسیار خشن بازی کردند و آمار بازی نیز نشان داد که تعداد خطاهای آنها تقریباً دو برابر تعداد خطاهای بازیکنان فولاد بود.
جلالی در پایان گفت: من بازی سپاهان و استقلال را نیز در هفته اول لیگ دیدم و مجموع تعداد خطاهای بازیکنان دو تیم در پایان بازی آمار بالایی داشت. میتوان گفت در مجموع خشن بازی کردن تیمها در هفته اول رقابتهای لیگ برتر زیاد به چشم میآمد.
دیدار تیمهای فوتبال مس سرچشمه و فولاد خوزستان از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر یکشنبه شب ساعت 22 در ورزشگاه شهید باهنر کرمان و با قضاوت فرشید افشار برگزار می شود.
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