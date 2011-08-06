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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

مردم خراسان شمالی500 میلیون تومان به بازسازی حرم سیدالشهدا(ع) کمک کردند

مردم خراسان شمالی500 میلیون تومان به بازسازی حرم سیدالشهدا(ع) کمک کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در خراسان شمالی گفت: مردم خراسان شمالی 500 میلیون تومان کمک نقدی و دو کیلوگرم طلا برای بازسازی عتبات اهدا کردند.

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کمکها برای بازسازی درِ شماره پنج حرم مطهر سید الشهدا حضرت امام حسین (ع) یا باب القبله ارسال شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون 125 نفر استاد کار ماهر شامل سنگ کار، نقاش، کاشی کار، گچ کار و بنا از خراسان شمالی برای بازسازی عتبات اعزام شده‌اند.
 
وی همچنین از توافق ستاد بازسازی عتبات عالیات در خراسان شمالی با شرکت مخابرات استان خراسان شمالی برای راه اندازی سیستم پرداخت غیر حضوری نذورات شهروندان این استان خبر داد.

صفری گفت: پارسال نیز مبلغ 70 میلیون تومان به همراه 200 تن میلگرد برای ساخت صحن فاطمه الزهرای حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف اهدا شد.
کد مطلب 1376425

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