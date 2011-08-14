سنگ قبرهای قدیمی ابن بابویه تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه شبستان بقعه شیخ صدوق در دستور کار مسئولان تولیت آرامگاه این دانشمند بزرگ شیعه در قبرستان ابن بابویه قرار گرفته است. در این طرح قرار است شبستان این مجموعه از هر طرف به اندازه 20 متر توسعه یابد به همین منظور تعدادی از قبور واقع در این محدوده تخریب شده است.

مجتبی تختی پور، مسئول آستان شیخ صدوق به خبرنگار مهر گفت: هدف از اجرای این طرح بهسازی کل محوطه آستان است بنابراین در طرح اضافه کردن محدوده شبستان، از قبوری که در این محدوده واقع شده اند عکس گرفته شده و جانمایی همان سنگ قبرها با خطای کمتری در داخل شبستان انجام می شود.

پیش از این، احمد نوروزی معاون بقاع متبرکه اداره اوقاف استان تهران با بیان اینکه هیچ سنگ قبری جابجا نمی شود به خبرنگار مهر گفته بود: با توجه به تراکم زائران به ویژه در اعیاد و مناسبتهای مذهبی و شب قدر که به بیش از 15 هزار نفر می رسند تصمیم بر این شد که بخش مسقف بقعه شیخ صدوق توسعه یابد.

معاون بقاع متبرکه اداره اوقاف استان تهران اظهار داشت: در این طرح با استفاده از تصویر هوایی تمامی قبور ثبت شده و پس از پایان طرح اسامی در همان محل اصلی قبر بر روی آن حکاکی می شود.

تختی پور نیز در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر از طرح بهسازی کل مجموعه ابن بابویه خبر داد و گفت: بعد از اینکه شبستان ساخته شد تمامی سنگ قبرهای این مجموعه عکسبرداری، جانمایی و یکسان می شود به این معنا که اگر سنگ قبری بالاتر از زمین یا پایین تر از سنگهای دیگر است همگی در یک رده قرار می گیرند تا رفت و آمد روی آنها راحت تر انجام شود.

وی ادامه داد: اکنون شاهدیم که راه رفتن در این محوطه بسیار سخت است چون در میان سنگ قبرها گیاهان هرزه در آمده و منظره نازیبایی را بوجود آورده است.

اما مسئولان این بقعه در حالی از عدم تخریب سنگهای قبور قدیمی در این محدوده صحبت می کنند که مشاهدات خبرنگار مهر خلاف آن را ثابت می کند. چون شواهد حاکی از آن است که بسیاری از سنگ قبرهای این محدوده در اثر برخورد با لودر تخریب شده و یا در محوطه رها شده اند.

همچنین در محدوده تخریب شده ابن بابویه قدمت تعدادی از سنگ قبرها به بیش 100 سال می رسد.

ابن بابویه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از مشاهیر ایران در آن دفن هستند. نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که آرامگاه او در آنجا واقع شده‌است.

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گزارش و عکس از فاطیما کریمی